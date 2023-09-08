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Arm領軍 美國今年IPO市場很熱鬧

財經新聞組／綜合報導
ARM控股是今年重量級IPO。（路透）
ARM控股是今年重量級IPO。（路透）

美國投資人正在等待未來幾個月的大量首次公開募股(IPO) ，希望能搭上近期股市上漲的行情。

這些交易可能會重振新上市需求。由於利率上升、通膨上升、地緣政治緊張以及俄烏衝突，新上市需求近 2 年來一直處於低迷狀態。

以下是即將 IPO 的重點個股：

●ARM 控股

日本軟銀集團旗下的英國晶片設計公司Arm Holdings預計成為今年最大規模的 IPO，可能籌集約50億元資金。該公司估值高達520億元。

該公司上個月向美國證券交易委員會(SEC)公開提交IPO申請，並於本周在頗具影響力的資產管理公司T Rowe Price總部所在地巴爾的摩啟動了IPO路演。

Arm已與許多主要客戶簽約成為基本投資人，包括蘋果、輝達、Alphabet、AMD、英特爾和三星電子。

Arm預計未來幾周在那斯達克上市，交易代碼為「ARM」。

●Instacart

雜貨配送服務Instacart上月公布期待已久的IPO申請。該公司一年多就已向SEC提交了上市文件。

該公司最後一次估值為2022年12月的100億元，遠低於該公司2020年一輪融資後獲得的390億元。

Instacart 表示，挪威銀行旗下部門挪威銀行投資管理公司以及風險投資公司TCV、紅杉資本、D1 Capital Partners和Valiant Capital Management的附屬實體，已同意作為基本投資人參與此次IPO。

Instacart將在那斯達克上市，代碼為「CART」。

●VNG Corp

越南網路公司VNG Corp申請在那斯達克上市，成為第一家在美國上市的東南亞國家科技公司。

VNG成立於2004年，是越南第一家估值超過10億美元的新創獨角獸。這家總部位於胡志明市的公司業務包括線上遊戲、支付、雲端服務和越南最受歡迎的通訊應用程式Zalo。

VNG目標籌集最多1.5億元，並計劃在9月底或10月底上市。其支持者包括中國社交媒體和遊戲巨頭騰訊以及新加坡國家投資者淡馬錫。

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