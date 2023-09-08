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美國地產市場降溫 威脅貸款銀行

編譯潘勛／綜合報導

過去10年間全美區域性銀行投資或融資於興建商用大樓、豪華住宅大樓，但目前商用房地產處於崩跌，高達數兆元的貸款及投資隱然威脅到銀行業，以及更廣的經濟。

華爾街日報報導，銀行業曝險度其實比想像中來得大，只怕會引發「厄運循環」(doom-loop)的光景。

報導指出，厄運循環指的是貸款出現虧損，導致銀行縮減放款，致房地產價格更加下跌，銀行出現更多損失。

以Bank OZK為例，在執行長格里森(George Gleason) 1979年買下該行時，本來只在阿肯色州擁有兩家分行。但來到今天，該行投資數十億元在商用房地產貸款，包括邁阿密市及曼哈頓區的物業，還協助融資在曼哈頓第五大道興建豪宅摩天大樓。

OZK還沒被抽銀根，但已開始浮現商用地產市場一些麻煩徵兆。開發商因構工成本飆升，1月就一筆大約6000萬元的貸款違約。該行表示，那筆貸款還被視為相形安全的，因施工樓址2021年價值1億3900萬元，但是到同年12月新的鑑價便把該房地產價值估在1億元。

OZK事實上等於卡在該房地產。格里森4月在盈收視頻採訪時表示，目前環境不穩，買地是很多人不會做的事；銀行目前拒絕置評。

目前商用房地產市場陷入麻煩，是因為多年來利率在最低，現在利率調升又空屋率高所致。銀行加倍放款給土地持有人，由2015到2022年加了一倍，目前規模在2兆2000億元。中、小型銀行承做很多那類貸款，而一切放貸出力，推升房地產價格。

銀行也放款給一些金融公司，而公司再貸給地主，所以根據分析，銀行界總投放給商用房地產金額達3兆6000億元，相當總存款的2成。但商用房地產銷量在7月同比下跌74%，城中商用大樓銷量來到至少20年最低水準，就算恢復交易，只怕價錢也會遠低得多。

房地產 貸款 投資

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