UAW若真罷工 將傷及車險業

摩根大通 表示，若美國汽車工人聯合會(UAW)舉行罷工 可能導致供應鏈中斷，減少新車產量，推高二手車價格，並對個人汽車保險 業務的獲利率造成壓力。

UAW目前正與底特律三大汽車製造商：福特汽車、克萊斯勒母公司Stellantis和通用汽車進行談判，以應對9月14日到期、涵蓋14.6萬名勞工的4年期勞工協議。

摩根大通表示，這些汽車製造商「約占美國輕型汽車銷量的40%；而IHS Markit估計，罷工將打亂北美汽車生產約75%」。

摩根大通首席分析師布拉爾(Jimmy Bhullar)表示，二手車價格上漲提高汽車保險的承保限額，導致理賠成本更高，因此如果汽車被視為損壞，保險公司有義務支付汽車的公平市場價值。

該券商將Allstate Corp和Progressive Corp視為最容易受到UAW罷工影響的保險公司。其中Allstate由於其資本狀況較弱而更容易受到影響。

小摩補充指出，與零件成本上漲、勞動成本、訴訟增加和嚴重事故等其他因素相比，近年來二手車價格對汽車獲利率的影響最大。

根據密西根州安德森經濟集團諮詢公司的研究，UAW罷工導致底特律三大汽車製造商關閉，製造商、工人、供應商和經銷商的損失可能超過50億元。