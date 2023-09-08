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美股最錢線／本月是否續弱 端視六項因素

財經新聞組／綜合報導

研究公司Yardeni Research總裁亞德尼(Ed Yardeni)表示，美股本月可能會遭遇拋售，因為9月通常是一年中股票回報率最糟糕的季節性月份。

他說，「人們普遍認為9月是股市最糟的一個月，自1928年以來，有55%的9月都是如此。」

CFRA Research的數據顯示，自1945年以來，史坦普500指數在9月平均下跌0.7%。

亞德尼列舉出了9月可能導致股市下跌的六大風險：

1.債券殖利率上升

最近債券殖利率一直在上升；推動殖利率上升的因素是不斷上漲的油價和對通膨的擔憂。如果通膨仍處於高點，可能引發Fed進一步升息

亞德尼說，「聯邦公開市場委員會(FOMC)在9月20日的決定，存在高度不確定。」

2.油價上漲

在俄羅斯和沙烏地阿拉伯表示將自願減產協議延長至年底之後，油價大幅上漲。隨着中國政府刺激經濟，石油需求將被進一步提振。這些發展加劇了對通膨的擔憂。

3.通膨擔憂

投資人仍在慢慢從困擾市場的長期通膨衝擊中恢復，雖然過去一年取得不錯的進展，但如果通膨再次加速，市場仍可能出現一些揮之不去的波動。

4.Fed

亞德尼說，「就連FOMC的成員也不知道將在下次會議上做出什麼決定。8月CPI將對是否投票提高聯邦基金利率產生重大影響。他們還將提供最新的經濟預測摘要。」

市場目前預計Fed將結束其升息周期，因此任何意外升息都將被投資人視為負面消息。

5.潛在的汽車工會罷工

美國汽車工會可能會在本月底對底特律三家汽車製造商進行罷工。這可能會抑制經濟，並推高汽車價格。

6.政府關門

亞德尼說：「共和黨強硬派在聯邦預算問題上，與共和黨溫和派和民主黨人大玩『懦夫遊戲』，而不是妥協，結果可能是政府關閉，可能在本月底，但更有可能在10月。」（財經新聞組）

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