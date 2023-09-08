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川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

財經簡訊

財經新聞組／整理

大摩為有錢客戶導入AI服務

有錢的客戶去找摩根史坦利理財專員討論投資，可能很快就會有不同的體驗：聊天機器人將會旁聽他們的對話。在與1000名財務顧問進行幾個月的測試後，該投行將於本月推出一款與ChatGPT的製造商OpenAI共同開發的生成式人工智慧(AI)機器人。但細節尚未透露。

匯豐：高盛大摩明年業績好

匯豐銀行表示，隨著華爾街交易的增加和資產管理業務的成長動能，高盛和摩根史坦利明年業績將優於其他大型美國銀行。匯豐表示，高盛和大摩在投資銀行業務創10年低點的影響下，預計2024年將實現高個位數到低兩位數的營收成長，並在2024年和2025年實現可觀的獲利成長。

傳泰航與波音空巴洽談大單

業內人士透露，泰國航空正與波音和空中巴士就95架飛機的潛在訂單進行談判，以尋求重組機隊並為蓬勃發展的旅遊市場做好準備。這些訂單將包括15架窄體客機和最多80架廣體客機，這是近年來東南亞最大的大型客機訂單之一。產業專家表示，如此大的訂單通常會持續10年左右。

麥格納調升2025年銷售財測

隨著汽車製造商努力推出更多配備先進駕駛輔助系統的電動車，對零件、感應器和電氣化動力總成系統的需求續增，加拿大麥格納國際公司(Magna International)調升2025財年的銷售預期。預計2025年全年總銷售額將在467至492億元之間，而之前的預測為447至472億元。

Fisker估Q4電動車產能提升

電動車新創公司Fisker預計第4季其Ocean運動型多功能車(SUV)的產量，將從每天約180輛增加到約300輛。該公司與加拿大汽車零件供應商麥格納國際建立製造合作關係，為歐洲和北美市場生產汽車。截至9月4日，麥格納已生產3123輛，其中近3000輛已移交給Fisker。

特斯拉在希爾頓安裝充電椿

特斯拉計畫從明年開始，在美國、墨西哥和加拿大的2000家希爾頓酒店安裝2萬個電動車充電站。對特斯拉來說，增加壁掛式連接器是提供更方便充電地點來提高大規模採用的另一種方式。該公司的通用壁掛式連接器可以為任何北美車型充電。對希爾頓來說，重要的是滿足休閒和商務旅客的需求。

電動車 特斯拉 高盛

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