芝加哥聯準銀行研究：Fed已打敗通膨且避免衰退

芝加哥聯準銀行一個模型研究預告，美國通膨率可望於明年中降回2%目標值。 （路透）

美國芝加哥 聯準銀行一項研究發現，聯準會（Fed）過去一年多來升息 的效果將逐漸出現，通膨率明年可望在經濟不衰退的情況下，回落到2%目標。

彭博資訊報導，芝加哥聯準銀行經濟學家Stefania D'Amico和Thomas King的分析指出，聯準會過去18個月共升息5.25個百分點，可能足以將通膨率押回該央行的2%目標，同時避免經濟衰退。

這兩人在芝加哥聯準銀行官方網站發布信函表示：「根據模型預測，迄今的政策緊縮措施足以讓通膨率在2024年年中回到Fed的（2%）目標附近，同時免於衰退。」

分析指出，Fed過去一年半的升息舉動已幫助通膨率從去年6月的40年高點回落。報告也發現，迄今約三分之二的緊縮效應已影響經濟成長，約75%則影響消費者物價指數。

這兩位芝加哥聯準銀行經濟學家發現，在緊縮循環初期，民眾感受到的政策震撼最強，因此最大的影響或許已消散，然而「其他還沒顯現的效果可能仍夠大，能相當快速地讓通膨接近目標」。

儘管Fed決策官員表示，基準利率 已接近本輪緊縮循環的高峰，但也還在考慮是否需要進一步升息，才能完全將通膨率壓回2%目標，官員也對提高利率至22年高點後、疫後經濟仍展現韌性，感到困惑不解。

美國經濟的新面貌已使部分人士懷疑，Fed升息的滯後效應是否已傳導至整體經濟。過去一般認為，升息效果滯後時間長達18個月到兩年，但現在似乎縮短了。