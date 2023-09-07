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Nvidia大跌傳出陰謀論 這位分析師斥為幼稚之見

編譯劉忠勇／綜合外電
輝達周三股價大跌3.1％收在470.61美元，可能跟最近有幾則做空輝達的文章有關。（路透）
輝達周三股價大跌3.1％收在470.61美元，可能跟最近有幾則做空輝達的文章有關。（路透）

輝達（Nvidia）營收翻倍，而成本卻幾乎沒增加，其中必有蹊蹺，對吧？有一家新創公司拿他們手中的輝達圖形處理器（GPU）充作數十億美元貸款的抵押品，也不太對勁吧？

輝達周三股價大跌3.1％收在470.61美元，可能正因為最近有幾則做空輝達的文章在社群網站提出上述質疑。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon發表一則「請不要從推特怪咖那裡得到你的投資主張」為題的短評回應道：「大多是幼稚之見。」他表示由於客戶不斷拿這些陰謀論向他求教，以及是否會影響股價走勢云云。「因此，我們（非常不情願）今天寫下這篇短評。」Rasgon對輝達給予「表現超越大盤」的評價，目標股價為675美元。

據財經媒體Marketwatch報導，第一種「陰謀論」是，輝達營收較去年同期翻倍，但銷貨成本（COGS）卻僅增7%，因此必然「有問題」。

Rasgon論道：「這根本胡說八道」，他解釋說，輝達去年一季認列 13.4 億美元的費用，其中約有 12.2 億美元是存貨準備。Rasgon 說，當排除這些費用，COGS 實際上比去年同期成長約 70％，若考量資料中心事業銷售的年增力道，這是「完全正常的」。

第二種「陰謀論」跟GPU雲端銷售商Coreweave有關 ，該公司最近在黑石集團（Blackstone Group）和Magnetar Capital領銜的發債案中，以輝達晶片當做抵押品。

輝達正是Coreweave的股東，Rasgon表示，「網路說法振振有詞地暗示輝達利用此道來推升資料中心業績，並指控輝達投資 Coreweave有和其他不可告人的企圖」。

Rasgon對此評道：「除了傻傻地把黑石當成貝萊德（BlackRock）外，這也是胡說八道。「輝達不需要Coreweave（或任何人）來美化單季業績（他們的產品都是分配好的），而且發債籌資是在8月3日宣布的（在單季結束後）。」

Rasgon也指出，輝達不僅投資Coreweave，還投資於其他AI新創公司，比如Hugging Face、Activ Surgical、AI21 Labs、Skydio和Superluminal Medicines。

Rasgon說：「像Coreweave這樣的公司基於輝達的GPU建立事業，有他們在等於在抗衡更大雲端服務商發展自己內部AI產品的威脅，因此他們的成功是符合輝達利益的。」

輝達 投資 AI

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