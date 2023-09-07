Fed鷹王暗示 9月不升息

（路透）

美國聯準會（Fed）鷹派指標人物理事沃勒（Christopher J. Waller）表示，最近經濟數據顯示，進一步緊縮並非「迫在眉睫」之事，Fed準備在9月決策會議維持利率 不變，暗示Fed本月按兵不動似已成定局。

會（FOMC）鷹王之稱的沃勒5日指出，經過「一周來極佳的數據」，Fed擁有「審慎」衡量進一步緊縮的條件可以行事，他表示「近期我們不必採取任何迫切的行動，因此我們可以靜待後續數據，並觀察情況是否持續」。

沃勒的這番談話與Fed主席鮑爾上月底在傑克森洞央行年會的演說語調一致。但面對金融市場認為Fed已經結束這輪升息 循環的看法，沃勒警告，他仍高度關注通膨數據，儘管連續兩個月出現「良好的報告」，但通膨趨於溫和究竟是「趨勢」，或只是「偶然」，仍是個問題，「我們之前曾兩度犯錯」。

他說，是否會再升息，「取決於數據，我的意思是，我們必須觀望這個通膨趨勢是否會持續下去」，「我希望在說我們已經完成任務時，非常謹慎」，他希望再見到「兩個月（的數據）依循這個軌跡，我才會說我們的任務已完成」。

另外，波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）6日表示，儘管通膨放緩出現進展，但制定貨幣政策的下一步時，仍須謹慎為之，她在一場商業領袖活動上說，「儘管我們可能已經接近、甚至到達利率峰值，但取決於未來的數據」，「倘若好轉情況只是短暫現象，可能需要進一步緊縮。」柯林斯今年沒有決策投票權。

沃勒還表示，再次升息未必會重創勞動市場，雖然失業率已經攀升，也有證據顯示就業 市場走軟，聘僱力道以歷史標準來看仍然算強，「所以即便我們再升息一次，顯然並未處於會對就業市場造成諸多傷害的實質危險」。