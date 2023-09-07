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美股最錢線／不再煩惱衰退？空頭：別傻了

財經新聞組／綜合報導

雖然美股已不再因衰退而煩惱，但華爾街空頭們卻並不這樣覺得。

華爾街大空頭格蘭森(Jeremy Grantham)指出，Fed 40年來最激進的緊縮政策可能會使經濟陷入衰退，並拖累美股。

這位以預測市場泡沫而聞名的波士頓資產管理公司GMO聯合創始人表示：「道理很簡單，低利率推高了資產價格。更高的利率會壓低資產價格。而我們現在所處的時代，平均利率將高於過去10年水平。」

值得一提的是，利率走升可能會給美國經濟蒙上長期陰影。舊金山Fed的一項研究發現，Fed提高利率至少會在12年內減少潛在經濟產出。研究人員發現，如果利率調升1個百分點，12年後實質GDP將比原來低 5%左右。

曾成功預測3次市場泡沫的傳奇投資人格蘭森指出，後疫情的股市飆升「在許多方面與2000年的科技泡沫大致相當」，但人工智慧(AI)帶動的狂熱延後了股市的萎縮。

與此同時，堅定看跌的摩根史坦利知名空頭分析師威爾森(Michael Wilson)也認為，美國經濟今年的成長料將弱於預期，美股投資人很快將為此而感到失望。

他指出：「按當前價格來看，市場目前預計經濟成長將出現實質性重新加速，而我們認為今年這不太可能，9月和10月數據有可能會表現疲軟，但許多股票和預期並未反映這一點。」

除他之外，包括美商銀分析師哈奈特(Michael Hartnett)在內的等其他一些策略師也贊同看跌的觀點。哈奈特認為美股仍面臨經濟硬著陸風險帶來的回軟。

摩根大通策略師馬鐵卡(Mislav Matejka)表示，美股情緒太過自滿，並警告沒有更多的安全網來緩衝股市。他指出個人消費支出(PCE)疲軟是對經濟成長加速持懷疑態度的一個主要原因。（財經新聞組）

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