蘋果仍憂歐盟 數位法案風險

蘋果公司表示，在歐盟執委會指定該公司和其他5家主要科技公司作為線上服務的「守門人」後，它仍然擔心新的歐盟數位市場法案(DMA)中的隱私和安全風險。微軟 接受被指定為守門人，同時歡迎歐盟執委會對微軟的Bing、Edge和Microsoft Ads服務可能免受DMA的豁免展開調查。

微軟投資 AI晶片新創公司

矽谷人工智慧(AI)晶片新創公司D-Matrix已從包括微軟公司在內的投資者籌集了1.1億元資金。該B輪融資由新加坡淡馬錫牽頭，參投者包括加州Palo Alto的風險投資公司Playground Global和微軟。位於加州Santa Clara的D-Matrix約一年前開始籌款，已募得4400萬元。該公司沒有透露估值。

上周房貸需求創27年新低

在連續數周大幅上漲後，房貸利率上周小幅回落，但不足以重振房貸需求。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降2.9%，為1996年12月來最低水平。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.31%降至7.21%。

莫德納升級版疫苗抗體有效

莫德納發布最新臨床試驗數據指出，其新型新冠疫苗對BA.2.86產生強烈的免疫反應。BA.2.86是一種高度突變的omicron變種病毒，衛生官員正在密切關注，升級後的疫苗產生的BA.2.86保護性抗體增加8.7倍，該病毒目前在全美僅出現零星病例。

嬌生肺癌藥物達到研究目標

嬌生公司表示，其治療一種肺癌的藥物組合療法達到後期研究的主要目標。該公司的Rybrevant及其與針對化療進行測試的實驗藥物lazertinib的組合，有助於延長患者非小細胞肺癌無進展的持續時間。該聯合療法將與阿斯利康(AstraZeneca)的Tagrisso競爭。後者2022年銷售額超過54億元。

航空業者警告燃油成本飆升

美國航空公司警告，由於原油價格上漲，第3季燃油成本將上漲，更加劇昂貴勞動合約之外的壓力。美國航空業者通常不會對沖燃油成本，很容易受到價格波動的影響。然而過去兩年強勁的旅遊需求，抵消此類成本壓力。但跡象顯示國內旅遊需求正在減弱，航空公司也在應對昂貴的勞工合約。