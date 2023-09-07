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波士頓Fed：升息要有耐心 謹慎行事

財經新聞組／綜合報導

波士頓Fed行長柯林斯(Susan Collins)主張採取耐心的政策制訂方式，同時表示需要更多證據來被說服通膨已得到抑制。柯林斯的言論與其他主要央行官員大致一致，表示Fed的利率可能「接近甚至達到峰值」。

然而，柯林斯指出，可能需要更多升息，具體取決於數據的變化；柯林斯在波士頓的演講書面稿中表示：「總體而言，我們處於有利地位，可以在這種不確定的經濟環境中謹慎行事，在判斷風險的同時保持堅定和靠數據說話，並根據情況靈活調整。」

這些說法與Fed主席鮑爾和理事沃勒(Christopher Waller)最近的聲明不謀而合。兩人都主張保持耐心，同時警告謹慎看待近期通膨的積極進展，準備在必要時批准進一步升息。

柯林斯在演講中還指出一些有關通膨的好消息。7月Fed首選指標僅上漲0.2%，而工資增幅似乎也有所放緩。

然而，她警告，「很難從混亂的數據中作出判斷。」她表示，如果改善轉瞬即逝，「可能就需要進一步收緊政策」。

今年FOMC沒有投票權的柯林斯表示：「前景十分樂觀，但由於需求持續強勁，將最近的改善作為通膨持續降回2%的證據還為時過早。」

柯林斯還談到Fed政策的落後性。一般來說，經濟學家認為升息需要一年到一年半的時間才能滲透到經濟中。然而柯林斯表示，與新冠病毒相關的因素以及家庭和企業資產負債表的總體實力，可能會延長這些落後時間，他呼籲政策應更加謹慎。

她表示：「目標是有序放緩，更好地調整需求與供應，這對於確保通膨持續回到目標至關重要。」

根據CME數據，市場定價Fed很可能不會在9月19日至20日的政策會議上升息。然而10月31日至11月1日會議的升息機率是一半一半，交易員認為機率約為43%。

升息 波士頓 鮑爾

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