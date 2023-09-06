不擔心台積電亞利桑納廠延宕 AMD蘇姿丰盼當顯要客戶
超微（AMD）執行長蘇姿丰為台積電亞利桑納州晶圓廠工程延宕的狀況投下信任的一票，她周二在高盛主辦的投資人會議上重申，亞利桑納廠2025年投產時，將率先成為其中的客戶。
蘇姿丰說：「當你考慮地緣政治情勢時，地理上分散對我們來說很重要。 因此，亞利桑納廠對我們來說非常重要。我們將成為早期用戶之一，為了成為亞利桑納廠顯要用戶，我們很快就會交付製造。我認為，我們將繼續將地理分散布局視為重要組成部分。」
蘇姿丰說：「我認為我們已經非常擅長管理供應鏈，所以我可以說這是我們的核心優勢之一。在先進技術方面，包括矽晶圓和封裝，台積電一直是我們的卓越合作夥伴，我們非常重視這種關係。」
蘇姿丰也表示，洽詢該公司高階人工智慧（AI）晶片的客戶比一個月前公布的還多，可以預見下半年這些用於資料中心的晶片需求非常強旺。
蘇姿丰說：「就在上次法說會後的這30天下來，我們看到這些關注持續加速，其中一些客戶的關注已經轉化為客戶承諾，這令我們感到非常興奮。」她預告，「我們的資料中心事業在今年下半年會有極強的表現」。
在8月1日的法說會上，蘇姿丰表示過去一季AI客戶關切度增加了七倍以上，如今客戶關切度更加提高，可見市場需求尚未到頂。
超微股價周二上漲1.2%，今年來大漲71%。
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