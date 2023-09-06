不擔心台積電亞利桑納廠延宕 AMD蘇姿丰盼當顯要客戶

蘇姿丰預見下半年這些用於資料中心的晶片需求非常強旺。（路透）

超微（AMD）執行長蘇姿丰為台積電 亞利桑納州晶圓廠工程延宕的狀況投下信任的一票，她周二在高盛主辦的投資人會議上重申，亞利桑納廠2025年投產時，將率先成為其中的客戶。

蘇姿丰說：「當你考慮地緣政治情勢時，地理上分散對我們來說很重要。 因此，亞利桑納廠對我們來說非常重要。我們將成為早期用戶之一，為了成為亞利桑納廠顯要用戶，我們很快就會交付製造。我認為，我們將繼續將地理分散布局視為重要組成部分。」

蘇姿丰說：「我認為我們已經非常擅長管理供應鏈，所以我可以說這是我們的核心優勢之一。在先進技術方面，包括矽晶圓和封裝，台積電一直是我們的卓越合作夥伴，我們非常重視這種關係。」

蘇姿丰也表示，洽詢該公司高階人工智慧（AI ）晶片 的客戶比一個月前公布的還多，可以預見下半年這些用於資料中心的晶片需求非常強旺。

蘇姿丰說：「就在上次法說會後的這30天下來，我們看到這些關注持續加速，其中一些客戶的關注已經轉化為客戶承諾，這令我們感到非常興奮。」她預告，「我們的資料中心事業在今年下半年會有極強的表現」。

在8月1日的法說會上，蘇姿丰表示過去一季AI客戶關切度增加了七倍以上，如今客戶關切度更加提高，可見市場需求尚未到頂。

超微股價周二上漲1.2%，今年來大漲71%。