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高盛：AI基本面強估值不高未見泡沫

財經新聞組／綜合報導

高盛集團策略師表示，人工智慧(AI)領域的初期贏家普遍具有強勁的基本面，而且估值相較之前幾輪上漲時期中的股票也不那麼極端，反駁AI領域正在形成泡沫的擔憂。

奧本海默(Peter Oppenheimer)等高盛策略師在題為「為何AI不是泡沫」的報告中寫道，「我們認為目前仍處於全新科技周期的相對早期階段，可能會有進一步的出色表現。」他指出，相較過去科技泡沫時期的大型公司，目前引領AI漲勢的股票交易價格明顯較低，而且幾家知名個股已經獲利並產生現金。

OpenAI去年發布的ChatGPT工具推動了對生成式AI的需求，這項技術具有顛覆銀行、教育、電影等諸多產業的潛力。花旗集團策略師預計AI最短將在2年內對企業產生全面影響，並將這項技術視為股市的「全新成長點」。

投資熱情促使投資人紛紛湧入，尋找率先獲益的公司。晶片製造商輝達一直是這個領域的典型代表，股價今年上漲232%。高盛分析師列出一系列AI將給每股獲利帶來長期提振的最大潛力股，預測這些個股的獲利中值可能較基本水平增加72%。

那斯達克100指數2023年至今上漲42%，史坦普500指數上漲18%。高盛策略師表示，雖然債券殖利率上升，但科技股表現仍出色，這代表投資人認為未來更高的成長率將抵消高利率的利空。

不過，其他投資銀行則持有更謹慎的看法。美國商銀警告AI無法讓科技股免受利率長時間內保持高點的影響；而摩根史坦利也表示泡沫正在接近頂點。

高盛表示，挑戰之一是如何評估AI帶來益處的程度，以及如何挑選出贏家和輸家。

策略師寫道，「由於主導公司的估值雖高，但並不過高，目前仍然處於典型的技術浪潮的第一階段。」「這代表將有更多的新來者湧入這個領域，而且這部分市場估值還會更高。」

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