油價大幅走升 道指跌195點

受原油價 格上漲拖累，美股收跌，拉開因假期而縮短的本周第一個交易日。

道瓊工業平均指數下跌195.74點或0.56%收3萬4641.97點。史坦普500指數下跌18.94點或0.42%收4496.83點。那斯達克綜合指數微跌10.86點或0.08%收1萬4020.95點。

沙烏地阿拉伯和俄羅斯延長自願減產期限後，油價上漲。西德州中質原油(WTI)期貨上漲逾1%，短暫交易於每桶87元以上，達11月來最高水平。

該消息提振能源股，史指能源類股上漲0.5%。 哈里伯頓(Halliburton)和西方石油(Occidental Petroleum)均上漲超過2.2%，EOG Resources上漲1.84%。油價上漲讓航空股和郵輪股承壓，美國航空、聯合航空、達美航空和嘉年華下跌超過2.2%。

美國國債殖利率 也大幅上升，讓風險資產承壓。10年期國債殖利率飆升近9個基點至4.262%。

另一個遭重創的領域包括中小型股。史指小型股600指數下跌近3%，為2月以來最糟單日走勢。史指中型股400指數下跌約2.2%；小型股羅素2000指數下跌2%。

在這個長周末，高盛將經濟衰退可能性調降至15%，並表示預計Fed將在本月底的政策會議上跳過升息。

雖然這對市場來說是個利多，但投資人必須面對9月的季節性影響，這是史上股市最疲軟的月份。