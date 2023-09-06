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美股最錢線／告別8月魔咒 9月可能反漲

財經新聞組／綜合報導

美股剛剛度過「8月魔咒」，噩夢似乎不會因此而結束。實際上，9月美股也好不到哪裏去。CFRA Research數據顯示，自1945年以來，史坦普500指數在9月平均下跌0.7%。

不過，根據美國商銀技術策略師沙特邁爾(Stephen Suttmeier)的說法，史指今年至今已上漲18%，這意味着大盤指數有能力逆轉這股趨勢，並在本月進一步上漲。

他在最新發布的研究報告中寫道，「史指在1至8月期間上漲10%至20%，這將成為9月和年底前的最佳助力。」「整個2023年的走勢大致是如此。」

他解釋，當史指在9月前上漲10%至20%時，該月有65%的可能性會上漲，平均回報率爲0.8%。

從歷史上看，美股在每年的第9個月都表現不佳，導致交易員們創造了「9月效應」一詞。雖然大家對於史指和那斯達克綜合指數為何往往表現如此糟糕，幾乎沒有達成共識。

但沙特邁爾表示，不必太過擔心2023年，因爲今年至今，人工智慧(AI)推動的大規模反彈提振了股市，這是一個利多指標，預示着進一步的上漲。

他還說，如果按照歷史模式走下去，大盤股指數可能會從目前的水平再上漲8%，到今年底時收於4850點左右。

不過，並非所有華爾街策略師都這麼樂觀。摩根大通以馬鐵卡(Mislav Matejka)爲首的團隊在最新報告中表示，美股明顯存在自滿情緒，當前恐慌指數VIX接近歷史低點，而部位已增加至高於平均的水平，「投資人沒有更多的安全網，而『害怕錯過』(FOMO)的情緒正在全面蔓延。」

他表示，雖然9月通常是股市走弱的時期，但信心和部位仍遠未達到看跌的水平。策略師們警告，投資人不再有更多的緩衝策略，因為他們的情緒已經完全接受經濟軟着陸的觀點。

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