史坦普全球調升再保險 前景

史坦普全球(S&P Global)表示，由於再保險費率上升和投資 收入增加，將全球再保險業的前景從負面調升至穩定。該評級機構指出，2023年再保險保單續簽時，利率會上升，條款和條件也會收緊，這將導致某些業務領域「出現幾十年來最困難的市場」。

美股漲勢暫停 空頭重返獲利

數據和分析公司Ortex表示，由於美股在今年穩步上漲後漲勢暫停，空頭在經歷兩個月的損失後於8月恢復獲利。Ortex數據顯示，空頭投資人在7月損失165億元、6月損失370億元，8月賺進148億元。醫療保健集團嬌生公司是上個月獲利最高的空頭標的，獲利約13億元。

雅寶擬明年中收購Liontown

全球最大鋰生產商雅寶(Albemarle)計畫在2024年中期之前完成對澳大利亞小型競爭對手Liontown Resources的收購案。Albemarle本周初對Liontown提出修訂後不具約束力的43億元收購報價，希望鎖定關鍵電動車電池金屬的額外供應。

華納兄弟探索調降獲利財測

華納兄弟探索公司(Warner Bros Discovery)調降全年核心獲利財測，因預計好萊塢演員和編劇罷工的影響將持續到年底。目前預計全年調整後獲利將在105至110億元之間；之前預計調整後獲利將在110至115億元之間。如果罷工持續到年底，自由現金流將略有增加，調整後獲利將略有下降。

英特爾提供Tower代工服務

根據最新協議，英特爾將向Tower Semiconductor提供代工服務；這家以色列晶片 代工製造商將在英特爾新墨西哥工廠投資3億元。根據協議，Tower將收購並擁有安裝在Rio Rancho製造廠的設備和其他固定資產。每月獲得超過60萬個光罩層的產能，可滿足下一代300毫米晶片的需求。

需求弱 全球服務業陷入困境

上個月全球商業活動進一步放緩，因服務業公司在需求疲軟下陷入困境，物價上漲和借貸成本迫使負債累累的消費者控制了支出。歐元區情況比最初想像的更加黯淡，因為占主導地位的服務業陷入收縮，代表歐元區可能陷入衰退。亞洲也更加悲觀。中國服務業擴張速度為8個月來最慢。