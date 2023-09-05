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巴菲特有多神？就算波克夏股價狂瀉99% 仍贏史坦普500指數

編譯林奇賢／綜合外電
在「股神」巴菲特（見圖）的掌舵下，波克夏公司的股價在過去近60年持續上漲，就算今天暴跌99%，表現依舊勝過美股大盤史坦普500指數。（路透）
在「股神」巴菲特（見圖）的掌舵下，波克夏公司的股價在過去近60年持續上漲，就算今天暴跌99%，表現依舊勝過美股大盤史坦普500指數。（路透）

在「股神」巴菲特的掌舵下，波克夏公司的股價在過去近60年持續上漲，就算今天暴跌99%，表現依舊勝過美股大盤史坦普500指數。

BusinessInsider報導，Semper Augustus Investments總裁布魯姆斯特蘭（Chris Bloomstran）在X平台發文說：「就算波克夏股價崩跌99.4%，從『當前管理階層』1965年取得控制權迄今，表現仍優於同期的史坦普500指數。」

的確，在1965年到2022年底之間，波克夏股價飆漲近3,800,000%，是史坦普同期漲幅25,000%的100倍以上。

今年來，波克夏A股續漲17%，漲幅和史坦普差不多。截至1日收盤，波克夏A股報每股549,999美元，較先前達到的歷史高點553,101美元稍微回落。

布魯姆斯特蘭提到另一個有趣的統計，巴菲特當年持有的波克夏部位，每股成本不到11美元。如今，公司每股每2.25小時每股賺進11美元。

這些統計數據在在顯示今天的波克夏規模之大。這家企業集團版圖很大，旗下事業遍布各個產業，包含保險部門Geico、Durall、連鎖速食餐廳Dairy Queen、並持有大量蘋果、可口可樂、其他公用事業公司的股份。

波克夏 史坦普500 巴菲特

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