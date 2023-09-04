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為紀念「勞工節」美股今休市 歷來放假後美股走勢曝

編譯洪啟原／綜合外電
美國4日適逢聯邦假日勞工節，美國兩大股票交易所紐約證券交易所和那斯達克將休市一日，債市和場外交易（OTC）也將同步休市。 （美聯社）
美國4日適逢聯邦假日勞工節，美國兩大股票交易所紐約證券交易所和那斯達克將休市一日，債市和場外交易（OTC）也將同步休市。 （美聯社）

美國今（4）日適逢聯邦假日勞工節，美國兩大股票交易所紐約證券交易所和那斯達克交易所均休市一日，債市和場外交易（OTC）也暫停交易一天。

美股何時開市？

美國股市將在美東時間周二（5日）的一般交易時間恢復交易。

在勞工節這天，其他國際市場有開放交易嗎？

大多數的國際市場，包括倫敦證交所、香港交易所及上海證交所都有開市。不過，加拿大和美國一樣在4日這天紀念勞工節，因此多倫多證交所也休市一天。

美國勞工節的由來？

美國於1894年宣布勞工節為聯邦假日，向全美各地的勞工致敬並紀念他們的貢獻，時間訂在每年9月第一周的周一。

總統拜登1日在聲明中說：「我常說，中產階級撐起這個國家，而工會造就了中產階級。在勞工節這天，我們向這個非常重要的事實致敬，並紀念美國勞工的犧牲奉獻和尊嚴。」

歷來勞工節後的美股走勢如何？

從歷史來看，9月通常是美股表現最差的月份。根據道瓊市場資料，自史坦普500指數在1928年成立以來，該指數在9月平均下跌1.1%，在勞工節過後的一周平均小跌0.1%。

但在2022年，史坦普500指數在勞工節後一周反而大漲3.7%，寫下1939年來最佳同期表現。

影響美股後市的其他因素？

美國預計本周五（8日）公布最新就業數據，有望帶動市場下一周的樂觀情緒。

此外，愈來愈多交易員預期美國聯準會（Fed）將在本月決策會議暫停升息。芝加哥商業交易所的FedWatch工具顯示，到1日為止，有93%交易員預估Fed將在20日的政策會議暫停升息，機率較前一周的80%大幅攀升。

勞工 美股 史坦普500

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