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美股享受夏日漲勢後 才入秋即如履薄冰

編譯劉忠勇／綜合外電
輝達（Nvidia）上月公布強勁的業績並未點然AI另一波高潮。(美聯社)
輝達（Nvidia）上月公布強勁的業績並未點然AI另一波高潮。(美聯社)

美股邁入9月，樂觀的投資人開始處於緊張狀態。儘管8月出現2月來首見頹勢，史坦普500指數今年迄今仍上漲了18％。但如今投資人仍不免懷疑，美股是否能破除一切疑慮，保住今年來的回報。

上周的數據顯示，夏季企業招聘放緩，經濟成長和通貨膨脹壓力尚稱適度，也讓聯準會（Fed）有理由在9月19-20日開會時維持利率不變。再往前一周，官員會先得到通膨的最新數據。

市場交易者對於Fed 在11月或12月的政策走向，則較無把握。Fed主席鮑爾表示，如果經濟沒有放緩到讓通膨降溫的程度，今年內仍考慮升息。利率走高往往有損股票在內的風險投資，但今年的狀況顯然是個例外。

Banrion 資本管理公司執行長 Shana Sissel 說：「沒有人預見經濟發生衰退，可見在這金融體制內樂觀心理偏於浮濫。對於市場是否有足夠的負面因素，我也沒有萬全把握。」

Sissel 認為，美股價位偏高，她認為史坦普500指數今年底會從目前水準下跌超過10％。根據FactSet統計，史坦普500指數按未來12個月的預測估算的本益比約為19倍，高於今年初的16.8倍，也高於10年平均值17.7倍。

美股本周因逢勞工節假期只有四個交易日裡，周三將公布8月貿易數據和美國服務業景氣，周四會有多位聯邦準備銀行總裁發表談話。

可能拖累美股的另一個因素是，有些投資人對於今年由人工智慧（AI）所帶動漲勢能否延續下去並無把握。輝達（Nvidia）今年已上漲逾兩倍，但上月公布強勁的業績並未點然AI另一波高潮。科技股為主的那斯達克綜合指數8月下跌2.1％，是自去年底來表現最糟糕的一個月。

法人也開始獲利了結。路孚特理柏（Refinitiv Lipper）數據顯示，布局美國的股票型共同基金和ETF已連續五周抽離資金，這是3月中區域銀行危機而連11周減碼以來最長的失血。

散戶對美股今年反彈也越來越警醒。美國個別投資人協會（AAII）最新調查顯示，認為美股將在接下來的六個月內下跌的比率已達到34.5％，連續11周處於低於31％水準後已連續兩周上揚。看漲的預期心理則低於歷史平均水準。

美股 投資 史坦普500

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