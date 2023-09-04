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巨災債券報酬率 攀上高峰

編譯洪啟原／綜合報導
極端天氣事件所造成的成本持續飆升，正帶動巨災債券市場蓬勃發展。（美聯社）
極端天氣事件所造成的成本持續飆升，正帶動巨災債券市場蓬勃發展。（美聯社）

颶風、森林大火等極端天氣事件所造成的成本持續飆升，正帶動巨災債券市場蓬勃發展，今年上半年的報酬率創歷來最佳，目前的市場規模也比十年前增加了一倍。

華爾街日報報導，在美國歷經1992年安德魯颶風、1994年加州洛杉磯北嶺強震的肆虐後，所謂的巨災債券（Catastrophe Bond）應運而生，使保險公司、企業，甚至是政府可將某些災難的風險轉嫁給投資人。

巨災債券本質上是提供再保險，投資人可獲得相對較高的收益率，同時也承擔一些風險，倘若颶風超過一定風速，或災損超過一定的美元金額門檻，投資人就可能蒙受損失。

瑞士再保公司（Swiss Re）編製的巨災債券指數，在今年上半年創下歷來最亮麗表現，且該指數截至8月底已漲逾14%。

該公司的保險連結型證券（ILS）主管莫尼爾說：「巨災債券的表現優於許多人的預期，只有在機率非常小的重大天災事件發生時，才會傷害到它們（巨災債券）。」

在今年1至8月，全球共賣出近110億美元的巨災債券。根據保險連結型證券資料公司Artemis，現在巨災債券的市場規模已經超過410億美元，比十年前增加了一倍。

紐約大都會運輸局（MTA）在5月發行其第四批巨災債券，籌措到1億美元，以因應有命名風暴所引發的巨浪。這批債券在2026年到期，這是巨災債券的典型到期年限，支付的利率比美國短期利率高出5.75個百分點。

自從美國聯準會將利率升至22年最高點以來，MTA巨災債券的年化票面利率一直超過11.1%。

由於巨災債券的利率按照聯準會設定的利率浮動，因此其價格不受持續升息的影響；債券持有人反而還受惠於更高的殖利率

債券 殖利率 保險

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