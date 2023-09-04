理財Q&A／暑期歡遊後一身債 6步驟速清償

問：我們全家利用暑假出遊玩得很盡興，但一直刷卡，如今一身債，很擔心冬季過節財務吃緊，該怎麼做才能加速清除債務？

答：根據全美三大信用報告機構之一的環聯公司(TransUnion)2023年春夏旅遊報告，46%受訪者計畫今年春夏比去年多玩一些，其中57%表示將刷卡應付開支。

暑假即將結束，許多人從旅途返家，補給了滿滿的能量和歡樂，卻也因為刷卡而欠一身債；再幾個月馬上要為年底感恩節、聖誕節張羅一切，又要大把花錢，如果前債未清又刷卡，恐怕債台高築，債滾債連本帶利令人吃不消。

因此，有計畫的加快還債腳步非常重要。

以下是在最多三個月內清償債務的幾個步驟：

第一步：確實知道債款餘額

確實知道債款餘額。誠實面對問題才可能找到解決辦法。

如果剛結束旅遊。光查看最近信用卡 帳單不足以看出債務全貌。信用卡計帳周期通常是28至31天，周期一結束，發卡金融機構便會送電郵通知在該周期內的刷卡交易。

但如果計帳周期是某月10日，當天仍在旅途中、持續刷卡，直到29日結束旅遊返家停止刷卡，那麼，10日到29日期間已發生的刷卡債務尚未顯示在帳單上，光看帳單將漏掉這19天的刷卡債務。

登錄網路帳戶或者打電話給發卡機構查詢刷卡餘額才能得到精確金額。

非營利理財諮詢教育組織Money Management International主管阿爾德雷爾(Tara Alderete)說，這就像是想要快速減重5磅，首先要知道「目前」重量多少，而不是一個月前重量多少。

仔細查看所有資訊也有助於確認旅遊期間刷卡交易沒有發生任何失誤。阿爾德雷爾說，旅途中往往會在不熟悉的地方消費，發生任何錯誤不會馬上警覺到；旅行返家後趕緊查看是不是每一筆交易的金額、日期、地點都沒有錯。

到不同國家旅遊牽涉到幣別轉換，仔細查看帳單和相關資訊特別重要。

加州大學戴維斯分校(University California, Davis) 即將升大四的學生阿姆斯特朗(Lillian Armstrong)夏天到義大利和哥斯大黎加旅遊6周，八月初回加州後赫然發現信用卡刷卡餘額高達1500美元，她分明記得出發時餘額是零，旅途中吃喝玩樂、住宿交通幾乎都刷信用卡，結果刷卡金額超乎想像。

第二步：申請信用卡紅利

如果有現金回饋信用卡，刷卡消費之餘可賺回一些回饋金，不無小補。

即使信用卡以積點及飛航哩程為紅利，還是有可能用來折抵刷卡金額，不妨登入帳戶查看是不是有此選項；說不定刷卡金額1500美元可得到200美元現金回饋，折抵之後只剩下1300美元。

第三步：動用低利儲蓄 帳戶資金

假如信用卡債利率 非常高、儲蓄帳戶利息極低，寧可多動用低利現金而少借高利信用卡債。

不妨試算信用卡債的欠款利息，以1500美元餘額為例，未準時付債將依25%利率計息，等於第一個月利息22.5美元，拖欠久了利息繼續增加。

到底該不該先動用儲蓄帳戶裡的錢？可算一算錢留在帳戶裡可賺多少利息？再算一算，欠卡債須付多少利息？兩相比較就知道該如何決定。

第四步：了解最長三個月內還清卡債需要準備多少錢

暑期之旅刷卡1500 美元的阿姆斯特朗計畫盡量工作賺錢，趕在九月底前還清卡債；她打工工資約每周500美元，每筆薪資都存入支票帳戶，懮先還卡債，因為與父母同住沒什麼花費，應可如期還清債務。

阿爾德雷爾建議，也可將卡債平分三份分期償還，9月開始還，12月初就可還清。好比有卡債1200美元、利率25%，分三個月還清將是分月還400美元外加37.27美元利息。

第五步：為了還債調整預算

阿爾德雷爾說，須力求務實；光為了還清暑期旅遊卡債，只需暫時調整預算，並不那麼困難，也許延後理髮、暫時不外食、購物前列清單都是好辦法。

如果撙節開支省不了多少錢，可想辦法賣家裡用不到的物品，舉凡禮卡、電動玩具、舊手機或舊電腦、舊衣等不勝枚舉，趁著天氣還溫暖時舉辦庭院拍賣也不錯，也可上網賣任何物品。

第六步：還清卡債後再恢復刷卡

阿爾德雷爾建議，如果還有前債未清，暫時不要刷卡消費，而改用銷帳卡(debit card)，否則會讓債務更複雜。

只要確實依照這些步驟規畫還卡債，冬季假日前還清卡債、安心過節應不成問題。