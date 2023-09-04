特斯拉獲聯邦補助 充電網進度領先

特斯拉建置充電站的速度比對手快，成本又比較低，在美國電動車充電競賽的初步階段領先群倫。（Getty Images）

美國電動車 大廠特斯拉 （Tesla）建置充電站的速度比對手快，成本又比較低，因此已贏得數百萬美元聯邦補助款，將以大約對手開價一半的價格，在全美各地廣設路邊充電樁，在電動車充電競賽的初步階段領先群倫。

華爾街日報報導，贏得聯邦補助金，有助於特斯拉鞏固在電動車充電市場的支配地位。沒人認為任何一家公司能壟斷市場，且其他汽車公司也計畫投資 10億美元加入戰局，但特斯拉擁有、並且已在營運全美最大的充電站網絡，起步比新來者足足早了十年。

少數幾州將開始釋出第一波約50億美元的補助款，在全國各地公路沿線設置快速充電站，化解電動車駕駛唯恐車開到半途沒電的「里程焦慮」。2021年聯邦基建法已批准相關經費，將分五年逐步釋出。許多州另承諾額外投入數十億美元。

各大車廠都砸重金投資電動車，但官方數據顯示，目前為止美國只有大約3.34萬個快速充電站，其中每五個就有三個屬於特斯拉的充電網。特斯拉專屬的Supercharger網絡早在十年前就開始布建，好讓特斯拉電動車駕駛可開車上路。今年2月，特斯拉表示，打算局部開放自家充電網供其他廠牌電動車使用。

報導指出，特斯拉設置充電樁的速度比對手快，而且宣稱成本比同業低20%至70%。特斯拉打算在自家充電樁安裝能與特斯拉和其他廠牌車相容的轉接器，以符合申請聯邦補助金的資格。

根據分析公司EVAdoption的資料，目前為止，各州選定的聯邦補助快速充電站預定地點標案中，約有18%由特斯拉得標，超越其他公司。已經核發的大約7700萬美元聯邦補助金當中，特斯拉贏得850萬美元左右。

此刻，已有五州（俄亥俄、夏威夷、賓州、緬因和科羅拉多）已選定得標廠商，詳細的地點和設計資訊尚不可得。特斯拉平均每個充電站出價約39.2萬美元，比其他廠商平均要價79.5萬美元便宜一半。