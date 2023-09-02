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8月失業率 創一年半新高

財經新聞組／綜合報導
8月失業率創去年2月來新高。（美聯社）
8月失業率創去年2月來新高。（美聯社）

隨著2023年夏季接近尾聲，就業市場陷入放緩模式，8月失業率大幅上升，失業率3.8%，較7月大幅上升，為2022年2月以來最高。

勞工統計局報告，經季節調整後，8月非農就業人數增加18.7萬人，高於《道瓊》預估的17萬人，為連續第3個月新增就業低於20萬人。

然而，前幾個月的非農就業人數預估出現大幅下修。勞動參與率升至62.8%，為2020年2月宣布新冠疫情之前以來最高水平。涵蓋沮喪的工人以及因經濟原因從事兼職工作者的廣義失業率躍升至7.1%，增加0.4個百分點，為2022年5月以來最高水平。

8月平均時薪成長0.2%，較去年同期成長4.3%，兩者均低於預測的0.3%和4.4%；可能是通膨壓力正在緩解的另一個跡象。

醫療保健業增幅最大，增加7.1萬人。其次分別為休閒和酒店業的4萬人、社會援助的2.6萬人和建築業的2.2萬人。運輸和倉儲損失3.4萬人，資訊減少1.5萬。雖然非農就業成長繼續超出預期，但前幾個月的數據被大幅下修。

8月失業率意外上升，失業人數增加51.4萬人，總失業人口增至635.5萬人，導致失業率出乎意料上調至3.8%，較7月高出0.3個百分點。

8月往往是一年中波動最大的月份之一，之後可能會出現大幅修正。雖然2022年的初步估計和最終計數幾乎沒有變化，但2021年的最終數字卻增加了一倍多。

8月的就業數據直接影響Fed官員尋求制訂貨幣政策未來路線。市場普遍預計Fed將在9月19日至20日的會議上跳過升息。然而根據CME數據，市場定價仍顯示10月31日至11月1日會議升息的可能性約為38%。

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