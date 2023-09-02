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學貸卡債拖累消費者 經理人縮手

財經新聞組／綜合報導

即使美股繼續上漲，但消費者壓力上升的跡象，促使一些基金經理人的前景變得更加保守。

即使失業率仍接近歷史低點，但Fed對抗通膨的升息開始給家庭帶來壓力。

Apollo Group的數據顯示，8月消費者信心降幅超出預期，而小型銀行發行的信用卡拖欠率創歷史新高。

高階百貨公司Nordstrom上周表示，其商店卡的拖欠率目前高於疫情前的水平。競爭對手梅西百貨表示，預計逾期付款將導致信用卡收入較上季減少41%。

根據TransUnion的研究，大約1.1兆元的聯邦學生貸款將於10月恢復償還，這可能會讓消費者每月面臨500元以上的「支付衝擊」。

John Hancock Investment Management聯合首席投資策略師羅蘭(Emily Roland)表示：「進入2023年最後階段，美國消費者處境如履薄冰。」在第4季假日購物季之前，她更加看好債券和醫療保健等防禦性標的。

紐約梅隆銀行資深策略師喬利(Jake Jolly)表示，消費者將很快耗盡他們在疫情期間累積的過剩儲蓄。他建議減碼股市，並預計美國經濟正在走向衰退。

他表示：「這確實引出一個問題，即消費者支出的意外上漲還能持續多久。」並補充說，即使10年期國債殖利率升至4%以上，債券看來仍然更具吸引力。

會計巨頭安永會計師事務所首席經濟學家達科(Gregory Daco)表示，總體而言，由於利息費用增加、可用儲蓄和學貸支付減少，消費者支出成長將從2023年的2.3%降至2024年的0.9%。他表示，經濟成長將在未來幾季低於趨勢水平。

非必需消費品類股，包括亞馬遜、皇家加勒比遊輪和Chipotle Mexican Grill等股票，今年以來上漲近34%，幾乎是史坦普500指數整體漲幅的2倍。

然而，該產業最近表現落後，自7月1日以來漲幅不到1%，而史指同期上漲近2%。

疫情 儲蓄 信用卡

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