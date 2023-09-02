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美債連跌三年 獨立以來最糟

財經新聞組／綜合報導

美國商銀全球研究部表示，看漲投資人連續第10周向科技股注入資金，這是2年來最長的記錄；而美國國債將迎來《獨立宣言》出現以來最差的全年表現。

美國商銀引用EPFR數據指出，截至30日當周，股票基金淨流入103億元；其中科技股流入51億元，為5月以來最高水平；新興市場股票流入49億元。

投資人一直在買入股票，因為對美國經濟實現軟著陸的希望越來越大。預期經濟放緩到足以讓通膨回到Fed的目標，但幅度不會太大。

然而，Fed大幅升息以及疫情時期的紓困措施有助於減緩通膨，對美國國債造成沉重壓力。美國國債價值將連續第3年下跌，這是「250年來從未發生過的」。根據美國商銀的計算，「幾乎就是美利堅合眾國的歷史」。

股市資金配置也嚴重不均。今年至今，科技股的流入量為340億元，遠遠領先於第二大類股消費股的40億元。

美國商銀表示，這意味著全球市場廣度「極其糟糕」。摩根史坦利資本國際(MSCI)的所有國家世界指數處於2003年以來的最窄水平。

數據還顯示，截至30日當周，還有65億元流入現金，17億元流入債券，3億元流出黃金。

由於資金流入新興市場股票，美國商銀的「牛熊」指標升至5個月高點4.4。

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