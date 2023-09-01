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AI支出榮景 輝達通殺 只拉台積電一把 但效益顯現要等

編譯季晶晶／綜合外電
AI支出榮景下，輝達一枝獨秀，台積電略有受益，但對其他晶片廠貢獻不大。（路透）
AI支出榮景下，輝達一枝獨秀，台積電略有受益，但對其他晶片廠貢獻不大。（路透）

輝達（Nvidia）的驚人獲利和美好前景讓投資人樂開懷，股價過去一個月勁揚6%，飆至年初的三倍多，但其他晶片製造商在這波AI支出熱潮下並未同等受惠，例如超微和英特爾，上季營收均下滑，股價過去一個月分別挫低7.4%和4%，而截至8月29日，費城半導體指數較一個月前下跌超過8.4%。根據日經報導，只有台積電是輝達通殺現象裡的罕見例外。

Wedbush Securities股票研究部門資深副總裁Matt Bryson說：「我指不出其他贏家，因為輝達占掉AI支出榮景的絕大部分。」

輝達上季營收135.1億美元，比去年同期高出一倍多，創第2季歷來最佳紀錄，主要是資料中心業務帶動，其中包括H100和A100晶片，這是用來建立和運作AI模型的兩款最先進AI晶片。輝達還預測本季營收高達160億美元。

其他晶片製造商在最新財報都提到AI的強勁需求，但少有公司營收因此衝高。超微和英特爾在止於7月1日的三個月間，營收分別下降18%和15%。隨著科技公司構建AI系統的支出愈來愈多，分配給傳統資料中心CPU的資本可能減少，一些投資人甚至擔心，輝達AI加速器可能取代超微和英特爾的伺服器業務。 

亞洲晶片製造商如三星電子和SK海力士也沒能在AI熱潮中看到太多助益，這兩大記憶體晶片製造商的業務以景氣循環周期出名。

僅有搶下輝達晶片代工大單的台積電能跟著沾光。摩根士丹利估計，台積電2023年營收有6%來自AI相關的半導體，並認為輝達的樂觀展望會是台積電近期股價的催化劑。 

Wedbush Securities的Bryson表示，在輝達收割大部分好處後，台積電是少數可說有直接關聯且值得關注的股票。他補充表示，台積電是輝達晶片供應的「最大瓶頸」。

台積電包攬輝達訂單，有助抵消其他客戶減少傳統CPU和其他晶片的訂單。然而，可能要一段時間，台積電才能從輝達效應中獲益。

台積電執行長魏哲家7月表示：「近來雖觀察到AI相關需求增加，但還不足以抵銷我們業務的整體周期性」。這表明半導體市場仍因PC和智慧手機需求低迷而苦苦掙扎。

輝達 AI 台積電

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