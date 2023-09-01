美元8月反攻有原因 接下來會續強或轉弱？

美元走勢在8月轉強，從低點大幅彈升。（路透）

今年「去美元化」是熱門字眼，但美元走勢在8月轉強，從低點大幅彈升。現在市場面對的問題是，美元勁升動能是否後繼有力？

財經網站MarketWatch報導，FactSet資料顯示，追蹤美元兌一籃貨幣 走勢的ICE美元指數在7月中旬跌到15個月低點，但之後已彈升約4%，8月挺升約2%，使今年來表現由跌轉漲。

美國經濟相對強勢推升美元

什麼因素改變使美元回升？近來美國發布一系列經濟數據都優於預期，若對照世界其他國家經濟乏善可陳的表現，尤其顯得相對強勢。

法國興業銀行（Société Générale）策略師朱克斯和奧伯在31日發表的研究報告中寫道：「市場對2024年國內生產毛額（GDP）預估成長率的預期，在上一季起了變化，因而對過去一個月來匯市報酬率產生重大影響。我們預料，這股趨勢還會持續下去。」

這兩位法興策略師接著說：「美國是唯一上修成長預測的G-10經濟體，有助於美元8月表現相對出色，強過其他G-10貨幣。」所謂「G-10」是外匯交易員用語，指的是世界交易最熱絡、流動性也最高的十種貨幣。

問題是，美國GDP成長率頻頻上修，是否過度樂觀？

美元大勢所趨仍是走貶

美國經濟能否繼續展現出奇的韌性，唯有時間能解答。華爾街就有一位技術分析師認為，美元8月挺升沒什麼了不起，隨著美債殖利率 拉回，美元升勢已減弱。

Renaissance Macro董事長暨技術研究主管德葛拉夫（Jeff deGraaf）在31日發布的研究報告中寫道：「殖利率拉回，已略挫美元銳氣，使美元上測阻力關卡失敗。」

美元8月之所以勁升，是因為強勁的經濟數據推升美債殖利率，反映投資人對聯準會（Fed）把利率升得更高、維持在高檔更久的預期增強了。10年期美債殖利率在8月間一度升破4.3%，攀抵16年來高峰，匯率 對短期利率變動特別敏感。2年期美債殖利率上周更躍上5%，後來才回落。

德葛拉夫預言，美元大方向仍是往下走。他寫道：「儘管最新一波漲勢沒把美元推入『超買』水準，從外匯交易員的風險/回報角度看來，美元似乎將回軟。」