Fed官員:反對進一步升息

美國7月個人消費支出轉強，通膨率升幅縮小，市場認為聯準會9月升息機率下降。（歐新社）

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）提出反對聯準會 （Fed）進一步升息 的理由，他說貨幣政策已經足夠緊縮，足以在合理時間內將通膨率拉回至2%。

波斯提克8月31日在為南非央行兩年一度會議準備的講稿中說：「我認為政策已具有適當的限制性。我們應該保持謹慎和耐心，讓具約束力的政策繼續影響經濟，以免過度收緊，造成不必要的經濟苦痛。」

但他也說：「這並不意味著我支持短期內放鬆政策。」

市場普遍預期，聯準會（Fed）將會在近三周之後的下次會議上按兵不動，計劃把政策利率維持在目前的5.25%至5.5%區間。

然而，金融市場押注Fed年底前再升息1碼的機率接近50%，原因是通膨率仍過高、經濟成長比預期強、及失業率仍偏低。

今年沒有決策投票權的波斯提克，向來是Fed官員中的少數派，他警告不要過度收緊政策，以免不必要地損害就業和生計。

他說，Fed自2022年3月來已升息約5.25個百分點，通膨明顯下降，且消費者物價指數也從去年夏季的9%頂峰降至7月的3.2%。

他表示，鑒於租金 下降尚未反映在住房服務通膨數據中，潛在的通膨速度「很可能已經接近我們的目標」。

他指出，企業調查顯示，計劃繼續漲價的公司愈來愈少，勞動市場也正在降溫。雇主們說，不打算提高價格以跟上工資上漲的步伐。

他說，整體而言，Fed必須「堅決」保持緊縮政策，直到明顯看到通膨有望在合理時間範圍內降至2%的目標，「我認為，目前政策的約束力已足以讓我們實現這一目標」。

Fed官員將在9月19至20日政策會議結束時公布新的經濟預測，屆時將顯示有多少官員同意波斯提克的觀點。

此外，美國7月個人消費支出（PCE）更強，通膨升幅大致持平，顯示消費續強，通膨壓力並未明顯升高，6、7兩月通膨累積升幅是兩年多來最小的兩個月，顯示經濟依然依循「軟著陸」的軌道運行，也使聯準會（Fed）9月進一步升息的可能性下降。

美國商務部8月31日公布，7月名目消費支出比6月激增0.8%，高於預期的0.7%，增幅更遠高於6月時的0.5%；經過通膨調整後的實質消費支出月增0.6%，高於預估的0.5%，更高於6月時的0.4%增幅。

整體PCE平減指數比6月上升0.2%，符合預估，也與6月時的升幅相同；比去年同期上升3.3%，符合預估，但比6月時的3.0%回升，主要是由於去年的比較基期開始回降，及能源價格回升。

剔除食品和能源價格的核心PCE平減指數月升0.2%，符合預估，也與6月時的升幅持平；年升4.2%，符合預估，這也是聯準會重視的通膨指標。