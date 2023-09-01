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通膨回溫 7月核心PCE物價走升

財經新聞組／綜合報導

Fed密切關注的通膨指標7月仍處於低點，加劇了物價漲幅降溫的跡象，並提高了Fed在9月底舉行的下次會議維持利率不變的可能性。

商務部報告顯示，7月個人消費支出(PCE)物價僅較6月上漲0.2%，連續第三個月小幅上漲。與去年同期相比，7月物價上漲3.3%，高於6月3%的年漲幅。不過，比一年前的7%高點大幅下降，但仍高於Fed 2%的通膨目標。上漲的部分原因是一年前物價漲幅較小。

最近其他報告顯示經濟和就業市場的放緩可能足以冷卻通膨壓力。7月職位空缺數量大幅下降，辭職尋求更好機會的美國人也減少了。這兩種趨勢都緩解了企業提高工資以尋找和留住員工的壓力；而隨著雇主提高價格以抵消更高的勞動成本，往往會導致通貨膨脹持續存在。

排除波動較大的食品和能源價格，7月核心PCE物價僅上升0.2%，與6月持平；較去年同期上漲4.2%，略高於上月的4.1%。Fed政策制訂者密切關注核心物價，將其視為通膨走向的明顯指標。

同日發布的報告還顯示，美國人7月消費者支出增加0.8%，高於6月0.5%的增幅，代表美國經濟在7月至9月當季正在穩步成長。

雖然消費者支出是美國經濟的主要推力，但Fed正在尋求減緩消費支出，以此作為抑制通膨的一種方式。支出加速過快可能導致Fed進一步升息。與此同時，Fed也正試圖避免經濟放緩導致嚴重衰退。

美國商銀研究所的數據顯示，美國7月支出在7月4日國慶假期前後大幅增加，該數據是透過信用卡和借記卡追蹤消費者活動。研究所表示，7月中線上支出有所回升，這可能是因為亞馬遜的Prime Day。月底時娛樂支出激增，可能反映出「芭比」和「奧本海默」電影上映的受歡迎程度。

芭比 就業 商務部

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