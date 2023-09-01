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經濟趨緩 機器人訂單縮水

財經新聞組／綜合報導
機器人熱潮消退，訂單量下滑。（路透）
機器人熱潮消退，訂單量下滑。（路透）

即使大規模導入機器人，也無法阻止經濟放緩。根據產業組織推進自動化協會(A3)編製的數據，北美企業第2季大幅削減了高科技機器的訂單。

A3表示，訂單放緩始於去年底，原因是利率上升和經濟成長放緩，抑制了對新機器人的需求。

工廠和其他包括電商倉庫和醫療檢測公司在內的工業用戶，第2季訂購了7697台機器人，同比下降37%。第1季下降了21%，去年第4季下降了22%。

疫情期間，機器人銷售蓬勃發展，生產商爭先恐後地使用機器生產急需的商品。事實上，根據A3的數據，即使去年底出現經濟放緩，2022年仍是訂單創紀錄的一年。

但機器人只是企業所需的設備之一，其他支出指標在美國經濟中的表現有所好轉。商務部表示，上月除飛機之外的非國防資本貨物訂單增加了0.1%，代表經濟在第2季反彈後，各種設備的投資可能會繼續增加。

A3總裁伯恩斯坦(Jeff Burnstein)表示：「並非我們對自動化感到厭煩。」「但當人們擔心通貨膨脹和經濟時，一切都會受到阻礙，就會延後採購。」

之前景氣好轉時，某些產業似乎對機器人過度投資。例如，由於預計商品需求持續快速成長，電商公司紛紛建造高度自動化的倉庫。但需求並未大幅成長。另一個原因是公司因為擔心供應鏈延誤而訂購太多機器人。

過去幾年推動機器人銷售的因素之一是勞動市場緊張。7月失業率3.5%，接近50多年前的水平。但勞工短缺的情況正在緩解。勞工部29日表示，隨著勞動市場放緩，7月美國職位空缺跌至近2年半來最低水平。

與此同時，機器人的滲透率越來越高。A3數據顯示，近年來機器人已經普及到各個領域，從建築工地到醫院和食品加工廠，機器人現在被用來執行諸如在地板上鋪設線路以指導工作人員在哪里安裝牆壁等任務。

勞工部 投資 電商

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