Salesforce升財測 市值大增

Salesforce財報獲利強勁，成本削減發揮作用，需求表現優於預期。股價上漲5%至227元，市值增加100億元。今年以來該股上漲逾60%。Salesforce也將調整後營業獲利率的全年預測從28%調升至30%左右。財務長韋佛(Amy Weaver)強調，新數字「是下限而非上限」。

業者提早推出秋天季節飲品

萬聖節糖果和南瓜香料拿鐵通常在勞動節後才首次亮相，在秋季正式開始前幾周迎來秋季的開始。但過去幾年，餐館和零售商 甚至更早推出秋季食品和飲料。Technomic追蹤500家連鎖餐廳和40家便利店的數據顯示，與2019年相比，2022年8月推出的限時南瓜菜單數量增加1倍多達到86個。

Polestar虧損 交車目標不變

瑞典電動車 製造商Polestar重申仍預計2023年至少交車6萬輛電動車，毛利率為正值，並確認接下來兩款新車型仍按預期投入生產。Polestar第2季財報顯示淨虧損3.041億元，合每股虧損14分。經調整後虧損3.344億元。營收從去年同期的5.891億元躍升至6.852億元。

8月裁員 數較上月激增217%

根據就業公司Challenger, Gray & Christmas發布的最新統計，美國雇主宣布8月裁員7萬5151人，較7月近一年來最低水平激增217%。宣布的裁員中很大一部分是由於美國最大貨運公司之一Yellow Corp本月稍早申請破產，據報導約有3萬名員工失業。

Dollar General降全年財測

折扣零售商Dollar General調降全年銷售額和獲利預期，原因是商店客流量下降以及開始銷售更多低利潤必需品而不是非必需品。該公司第2季毛利占淨銷售額的百分比較去年下降126個基點，原因是庫存減少、損耗加大以及庫存損壞。

8月歐元區核心通膨率走低

歐洲統計局發布初步數據顯示，歐元區8月總體通膨率為5.3%。高於《道瓊》預期的5.1%，但與7月持平。食品價格仍然是整體通膨的最大推動因素，但較上月下降1個百分點。歐洲央行(ECB)重視的關鍵通膨指標核心通膨率同期下降0.2個百分點，與總體通膨率相同，均上揚5.3%。