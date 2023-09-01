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美股最錢線／反彈之月將啟 史指重回高點

財經新聞組／綜合報導

美國投資機構Fundstrat Global Advisors聯合創始人兼研究主管李湯姆(Tom Lee)表示，美股即將開始長達一個月的反彈，可能使史坦普500指數重回2023年的高點。

雖然華爾街普遍認為美股9月將表現疲軟，但李湯姆預計史指下個月將上漲2-3%，重新站上4600點水平，收復8月的跌幅。

他會如此樂觀主要是有4個理由：

一、經濟正在降溫

Fed在過去一年半的大幅升息正對經濟發揮降溫作用，預計勞動市場將出現更多令人鼓舞的跡象。

李湯姆指出，7月JOLTS職位空缺數量降至880萬，低於預期的950萬。對股市來說是好消息，因爲Fed以就業市場吃緊爲理由升息，這對資產價格造成壓力。較高的利率是史指2022年表現不佳的部分原因，當年股市下跌20%。

二、Fed不會升息

根據CME的FedWatch工具，市場目前預計Fed在9月政策會議上維持利率不變的可能性爲91%，到年底利率維持在當前水平可能性爲57%。由此可見，市場已經反映出Fed將在9月再次升息的可能性很低，甚至預計完全不可能升息。

三、8月投資人過於悲觀

8月投資人過於悲觀，這可能是一個反向指標，代表股市將在下個月表現更好。李湯姆說，「過去一周更清楚證明了『鷹派』的固執偏見。」

四、9月是歷史上表現強勁的一個月

股市歷來在8月表現疲弱，通常9月反彈。自1950年以來，史指9月有86%的時間是上漲的，平均漲幅爲3.3%。

李湯姆警告，即將到來的漲勢可能面臨來自多個市場風險的阻力，比如Fed出人意料地升息，或者美國汽車工人聯合會(UAW)下個月舉行罷工，這可能令股市承壓。

他是華爾街最樂觀的預測分析師之一。曾在之前的報告中預測史指今年將創下4825點的歷史新高。

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