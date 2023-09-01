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那指連漲5日 8月全年最糟

財經新聞組／綜合報導

那斯達克綜合指數連續第5個交易日上漲，但仍創下2023年最糟單月走勢。

以科技股為主的那指上漲15.66點或0.11%收1萬4034.97點。道瓊工業平均指數下跌168.33點或0.48%收3萬4721.91點。史坦普500指數下跌7.21點或0.16%收4507.66點。

8月底一系列收漲的交易日有助縮小本月跌幅；其中史指和道指連續4天上漲。8月史指下跌1.77%，那指下跌2.17%。道指下跌2.36%。

交易員還關注最新的通膨數據。7月核心個人消費支出(PCE)指數環比成長0.2%，同比成長4.2%，與《道瓊》經濟學家的預期相符。核心PCE是Fed密切關注的通膨指標。

Salesforce緩解了道指部分跌幅。該軟體公司第2財季業績和第3季業績財測超出分析師預期，股價上漲2.99%。

投資人現在將注意力轉向1日盤前公布的非農就業數據。《道瓊》經濟學家預測新增17萬人。交易員寄望該報告將證明經濟正在顯著放緩，並最終為Fed提供暫停基準利率調升的理由。

對於銀行來說，8月特別艱難。Invesco KBW Bank ETF(KBWB) 8月下跌7.5%，為3月銀行危機以來最大單月跌幅。

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