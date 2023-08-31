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避險基金擴大看空美債 資產公司卻做多 看法愈發分歧

編譯季晶晶／綜合外電
避險基金和資產管理公司對美國公債的看法背道而馳，前者好經濟不可能陷入衰退，因此增持空頭頭寸，後者認為利率將維持高檔。（美聯社）
避險基金和資產管理公司對美國公債的看法背道而馳，前者好經濟不可能陷入衰退，因此增持空頭頭寸，後者認為利率將維持高檔。（美聯社）

資產管理公司和避險基金在美國公債市場上採取不同的立場，兩者分歧在本月愈見擴大。

BofA Securities的利率策略師Meghan Swiber和Anna Zhang表示，避險基金或槓桿投資人一直增加空頭頭寸，資產管理公司卻在做多，美國各檔固定收益基金也持續流入資金。

兩方看法不同有助解釋10年期公債殖利率為何在8月波動劇烈，一個月內從2007年11月來最高收盤水準跌到本周二、三的近三周最低。

資產管理公司正買入美國公債，想趁殖利率浮動在4.1%-5.5%之間賺取收益，而避險基金擴大看跌押注，相當於對美國經濟前景投下信任票。

駐紐約的NewEdge Wealth資深投資組合經理人及固定收益部門負責人Ben Emons表示：「避險基金認為經濟不太可能陷入衰退，繼續在美債期貨增加創新高的空頭頭寸。與此同時，散戶湧向公債，因為他們認為利率可能繼續保持高檔。」

避險基金主要透過基差交易做空，利用槓桿在公債期貨和現貨之間的價差進行套利。根據Emons，隨着美國經濟進入低速成長的階段，這些空頭頭寸「將面臨挑戰」，可能必須平倉，給市場注入更多波動性。

根據駐德州聖安東尼奧的Frost Investment Advisors投資長Mace McCain，商品期貨交易委員會的數據顯示，資產管理公司在長期美國公債衍生品上的淨持倉量達到歷來最高，與來自摩根大通、高盛和摩根士丹利在多種美國公債的買入訊號吻合。而避險基金正以前所未有的規模擴大對相同資產做空，大多以「大量槓桿」進行基差交易。

殖利率 投資 高盛

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