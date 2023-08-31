美經濟成長放緩 通膨降溫

美國經濟成長、通膨和民間聘僱都呈現減緩。圖為民眾在超市選購促銷產品。(路透)

最新出爐的數據顯示，美國經濟成長、通膨和民間聘僱都呈現減緩跡象，帶動美股 30日開高震盪。

美國商務部經濟分析局30日公布，美國第2季國內生產毛額（GDP）季增年率第二次估計值下修至2.1%，比上個月公布的2.4%初估值減緩，反映庫存投資低於原先預估，以及企業在設備和智慧財產產品的支出也遭下修。路透訪調經濟學家原先預估會維持不變。

美國第1季經濟成長2.0%，且仍持續擴張，不畏聯準會（Fed）自去年3月來累計提高利率5.25個百分點的衝擊。美國經濟目前的擴張步調，也遠超出Fed決策官員認為不致助長通膨的成長率（估計約1.8%）。

經濟強韌升高Fed把利率升得更高、維持高檔更久的預期。但同時，通膨持續降溫則強化「軟著陸」和Fed升息循環近尾聲的希望。美股三大指數30日早盤開高走高，漲幅約0.4%；DXY美元指數和10年期美債殖利率 同步下滑。

有「小非農」之稱的ADP報告顯示，美國8月民間企業增聘17.7萬人，增幅是五個月來最小，也低於彭博訪調經濟學家平均預測的增加19.5萬人。

之前發布的數據已顯示，7月職缺數降到近兩年半來最低，顯示勞動市場逐漸降溫。許多雇主不願裁員，但有些老闆正縮減招聘，有些則藉減少工時降低成本。

這些發展有助減輕工資上漲壓力。待在原職的勞工 8月薪資年比漲幅的中位數為5.9%，是2021年來最小增速；至於換工作的勞工，薪資年比增幅中位數為9.5%。ADP首席經濟學家李察森說：「歷經兩年由復甦帶動的異常成長，薪資和聘僱正邁向較能持久的成長步調，反映疫情對經濟影響消退。」

另外，第2季個人消費支出（PCE）物價指數季增2.5%，增幅比初估的2.6%稍減；核心PCE季比增幅從首季的3.8%放緩至3.7%，也低於市場預估的3.8%。

備受Fed關注的美國7月PCE通膨率訂於31日（周四）公布，8月非農就業報告則預定1日（周五）出爐。經濟學家預期，這兩份報告都可望進一步佐證通膨和聘僱降溫的趨勢。