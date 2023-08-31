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財經簡訊

財經新聞組／整理

分拆Kenvue 嬌生獲利增12%

嬌生公司預測，在完成消費者健康部門Kenvue的分拆後，其全年調整後獲利將成長12.5%。嬌生將把其消費者健康業務列為已終止業務，並因分拆而在第3季提列200億元收益。預計2023年調整後財報每股獲利為10至10.1元，比2022年中值高出12.5%。嬌生保有Kenvue 9.5%的股份。

8月ADP新增就業數低於預期

ADP數據顯示，美國8月就業創造放緩幅度超過預期，代表美國經濟出人意料的韌性可能在利率上升的壓力下開始放緩。8月私營雇主增加了 17.7萬個就業崗位，遠低於7月修正後的37.1萬個新增就業崗位總數。《道瓊》調查的經濟學家預計8月將增加20萬個就業崗位。

谷歌10/4發表新手機和手錶

谷歌將10月4日定為年度秋季硬體活動日期，可能會在會上推出下一代Pixel手機和最新手錶。預料谷歌將繼去年的Pixel 7和Pixel 7 Pro之後推出Pixel 8和Pixel 8 Pro。該公司的旗艦Android手機採用其Tensor處理器。而繼去年推出首款智慧手錶Pixel Watch後，Pixel Watch 2也可望推出。

傑克丹尼爾酒商獲利未達標

知名威士忌傑克丹尼爾(Jack Daniel)製造商布朗福曼(Brown-Forman)上季財報未達獲利預期，因投入成本上升以及美國對其高價威士忌如伍德福德珍藏(Woodford Reserve)和紳士傑克(Gentleman Jack)的需求疲軟。不計項目，每股獲利48分，低於預期的每股53分。

颶風來襲 航空業者取消航班

3級風暴颶風「伊達利亞」(Idalia)登陸佛州Big Bend地區，航空業者為此取消了850多個航班。根據航班追蹤網站Flightaware.com的數據，截至美東時間上午8點17分，西南航空取消了200多個航班，達美航空和美國航空分別取消了148和98個航班。另外還有約795架航班也被延誤。

好萊塢罷工代價估達50億元

好萊塢罷工談判失敗帶來更多悲觀氣氛。編劇罷工即將進入第五個月，演員罷工也將進入第二個月。產業觀察人士表示，「雙重打擊」的停工已經產生了嚴重的經濟影響，類似於上次編劇罷工。洛杉磯郡經濟發展公司估計，2007-2008年的罷工造成高達25億元的損失。這次這個數字可能會翻倍。

罷工 就業 嬌生

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