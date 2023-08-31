數據利空不跌 史指連升四日

投資 人評估最新的美國經濟數據，史坦普500指數上漲，連續4天收升。

史指上漲17.24點或0.38%收4514.87點，升破4500點。道瓊 工業平均指數上漲37.57點或0.77%收3萬4890.24點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲75.55點或0.54%至1萬4019.31點。史指連續4天上漲，將本月跌幅縮小至約1.6%。

受晶片製造商輝達上漲0.98% 的推動，史指科技股上漲。蘋果公司發出9月12日發布會邀請函，預計將發布iPhone 15，該公司上漲1.92%。

交易員仔細研究了令人失望的就業 數據。ADP表示，8月私營雇主增加了17.7萬個就業崗位，遠低於7月修正後的37.1萬人。也低於《道瓊》預測的20萬人。

與此同時，國內生產總值(GDP)年增率從之前的2.4%預測下修​至2.1%。

投資人連續兩天將弱於預期的經濟數據視為股市利多。

在公布令人失望的消費者信心數據以及7月職位空缺降幅大於預期後，引發交易員的希望，即Fed可能很快放鬆其政策立場。美股29日上漲。

在史指11個主要類股中，8月只有能源上漲1.1%和醫療保健上漲0.5%。由於本月殖利率回升，公用事業股成為表現最差的板塊，下跌6%。

能源也是史指本季至今為止表現最好的類股。