我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人金山灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

吳磊同班同學 女星宋祖兒遭檢舉逃稅4500萬 恐被封殺

科技牛市再起 年底上漲15%

財經新聞組／綜合報導

輝達上周發布強勁的財報後，Wedbush Securities分析師 丹夫斯(Dan Ives)表示，輝達可能會在今年年底前帶動一場大規模的科技股反彈。

他在本周一場電視採訪中重申了這個觀點。他說：「我們相信新的科技牛市已經到來。」

他指出：「我相信從現在開始的6到8周內，科技股股價會再高得多，因為歸根究柢，這是自1995年網路問世至今30年來我們從未見過、前所未有的成長。」

艾夫斯預計，輝達將在今年下半年及明年以後協助引領整個科技類股大幅走高。他預計今年年底科技股將上漲12%至15%，並預計這股動能將在2024年持續下去。

他說：「我認為8月看到的暫停，或某種程度上的拋售，更應視為絕佳的買入機會，而不是退出的時機。這只是科技股超級盃漲勢的中場休息時間；這種漲勢將持續18至24個月。」「人工智慧(AI)驅動的成長走勢將像火箭一樣衝擊科技業，我們對科技股的樂觀情緒有增無減。」

艾夫斯在採訪中還談到了蘋果股票。這家科技巨頭29日宣布，將於9月12日舉行發布會。人們普遍預計，蘋果公司將在下個月的發布會上推出新款iPhone 15。

艾夫斯認為，華爾街低估了下一個iPhone周期。他說：「我認為蘋果一直在玩國際象棋，而其他人卻是在下跳棋。」

此外，他也表示，隨著AI的使用範圍繼續擴大，明年初其他科技巨頭的數據將開始顯示出AI的推動作用。

他強調：「我們相信由於即將出現的革命性成長，這將是一場持續多年的科技股反彈。」（財經新聞組）

輝達 AI iPhone

上一則

打造全自駕 特斯拉掃貨輝達AI晶片

下一則

數據利空不跌 史指連升四日

延伸閱讀

科技重獲青睞 那指上揚逾1%

科技重獲青睞 那指上揚逾1%
Nvidia股價衝上新高 巴隆：留意這三個隱憂

Nvidia股價衝上新高 巴隆：留意這三個隱憂
Nvidia變便宜了？前瞻本益比降到八個月來最低

Nvidia變便宜了？前瞻本益比降到八個月來最低
道瓊早盤大漲250點 科技股試圖發起反攻號角

道瓊早盤大漲250點 科技股試圖發起反攻號角

熱門新聞

聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／路透

別管鮑爾怎麼說 Fed升息可能已大功告成

2023-08-26 14:22
SK海力士深耕高頻寬記憶體（HBM）技術十年，近來在AI領域開花結果。（歐新社）

輝達的AI晶片少不了與它合作 這公司今年來已大漲近60%

2023-08-27 21:10
因輝達業績強於預期而引發的科技股漲勢十分短命，美股大幅下跌。路透

輝達旋風太過短命 道指大跌373點

2023-08-24 17:00
巴菲特看空市場，投資人陷入不安。 （美聯社）

股神巴菲特、大賣空本尊皆看空市場 投資人揣揣不安

2023-08-28 08:28
貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，中國主導稀土市場，將讓美國的供應鏈脆弱不堪。（路透）

貿易代表戴琪：中國主宰稀土市場 讓美供應鏈脆弱

2023-08-27 07:28
「女股神」方舟投資創辦人伍德。(路透)

女股神為何拋售Nvidia？伍德：AI最大商機在軟體非硬體

2023-08-25 12:37

超人氣

更多 >
95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」
留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警
網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出