科技牛市再起 年底上漲15%

在輝達 上周發布強勁的財報後，Wedbush Securities分析師 丹夫斯(Dan Ives)表示，輝達可能會在今年年底前帶動一場大規模的科技股反彈。

他在本周一場電視採訪中重申了這個觀點。他說：「我們相信新的科技牛市已經到來。」

他指出：「我相信從現在開始的6到8周內，科技股股價會再高得多，因為歸根究柢，這是自1995年網路問世至今30年來我們從未見過、前所未有的成長。」

艾夫斯預計，輝達將在今年下半年及明年以後協助引領整個科技類股大幅走高。他預計今年年底科技股將上漲12%至15%，並預計這股動能將在2024年持續下去。

他說：「我認為8月看到的暫停，或某種程度上的拋售，更應視為絕佳的買入機會，而不是退出的時機。這只是科技股超級盃漲勢的中場休息時間；這種漲勢將持續18至24個月。」「人工智慧(AI )驅動的成長走勢將像火箭一樣衝擊科技業，我們對科技股的樂觀情緒有增無減。」

艾夫斯在採訪中還談到了蘋果股票。這家科技巨頭29日宣布，將於9月12日舉行發布會。人們普遍預計，蘋果公司將在下個月的發布會上推出新款iPhone 15。

艾夫斯認為，華爾街低估了下一個iPhone周期。他說：「我認為蘋果一直在玩國際象棋，而其他人卻是在下跳棋。」

此外，他也表示，隨著AI的使用範圍繼續擴大，明年初其他科技巨頭的數據將開始顯示出AI的推動作用。

他強調：「我們相信由於即將出現的革命性成長，這將是一場持續多年的科技股反彈。」（財經新聞組）