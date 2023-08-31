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打造全自駕 特斯拉掃貨輝達AI晶片

記者尹慧中、編譯季晶晶／綜合報導

外電報導，特斯拉大買1萬顆輝達（NVIDIA）H100 AI晶片，打造自家超級電腦以衝刺全自駕車之際，還將持續擴大掃貨輝達AI晶片，預計今、明年用於訓練AI的費用合計高達40億美元（約新台幣1,280億元）。

法人認為，特斯拉大買輝達AI晶片，將使供應更吃緊，台積電獨攬輝達AI晶片代工大單，預料輝達將持續放大投片力道，使得台積電成為大贏家。

台積電一貫不評論單一客戶。輝達執行長黃仁勳日前受訪時曾公開表態，輝達有多元策略，在台積電不同製程節點生產，與台積電合作很長的時間，台積電台灣晶圓廠營運無懈可擊，並且可以完全信賴，產量、產能、成本結構都非常好。未來也考慮在台積電美國廠生產，台積電現在是輝達多元化與異地備援策略的一部分。

statista等研究機構推估，台積電2022年來自輝達營收占比約6.3%，輝達為其前五大客戶。法人推測，隨著今年輝達AI晶片出貨暢旺且今年產能已銷售一空，加上針對不同客戶群推出高階版以外的通用新AI晶片L40S，相關產品出貨下半年加速放量帶動下，預期對台積電總體營收貢獻有望進一步提升至約7%。

MarketWatch報導， Oppenheimer分析師夏佛（Rick Schafer）指出，特斯拉29日推出造價3億美元的AI運算叢集，這台超級電腦將使用1萬顆輝達的H100 AI晶片，比全球效能第三的超級電腦還強大。不過特斯拉未回應有關該電腦的訊息。

不過，這個發展也披露AI生態系統演化方向。輝達擁有負責AI運算所必需的軟體和硬體，同時特斯拉正使用輝達的產品，開發特斯拉執行長馬斯克寄望的第一個殺手級AI應用程式：自動駕駛汽車。

夏佛提到，特斯拉正大幅強化運算能力，以加速訓練其全自駕系統。特斯拉計劃2023年為AI訓練斥資逾20億美元，2024年投入20億美元，合計兩年將砸40億美元，市場預料，特斯拉還會繼續擴大採購輝達AI晶片。

輝達 AI 台積電

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