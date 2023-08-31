小麥歉收 義大利麵價格看漲

小麥歉收，義大利麵價格勢將上漲。（路透）

愛吃義大利 麵的人最好準備付出更高價格，因為加拿大 的乾旱和歐洲的惡劣天氣損害了小麥作物，減少了麵粉廠和食品公司的供應。

由於主食價格漲幅超過全國通膨率2倍，義大利政府於5月召開了危機會議。隨著全球硬質小麥產量跌至22年來最低點，義大利著名的麵食製造商不得不轉向土耳其 等不尋常的供應商作為其主要原料。

在多倫多，一袋20公斤的硬粒粗粒小麥粉的價格在7月幾周內上漲了24%至26加元。在西班牙和印度歉收後，醬汁中使用的蕃茄價格也在上揚。

食品業者擔心，由於最大硬粒小麥出口國加拿大的農作收成因乾旱而遭到破壞，價格將會進一步上漲。業者只能盡可能自行吸收成本，但不確定能撐多久，也擔心消費者能否接受。

根據市場研究公司尼爾森的數據，今年歐洲麵食零售價格上漲約12%，美國上漲8%。在印度實施出口限制後，另一種主食大米的價格也飆升。

國際穀物理事會預測2023/24年全球硬粒小麥產量將降至22年來的最低水平，使全球庫存降至30年來的最低水平。

今年夏天，加拿大大草原出現乾旱。每株硬粒小麥只能產出6到8粒，而不是以往的45到52粒。

加拿大占全球硬粒小麥貿易量的一半左右，但今年的收成似乎是該國12年來第二少的收成。加拿大統計局29日報告，今年加拿大農民預計將生產430萬噸硬質小麥。

但農業分析師克拉森(Jerry Klassen)說，「加拿大的產銷通路十室九空。」

由於乾旱，美國的收成預計也會減少，西班牙的乾旱導致產量下降，義大利和法國的惡劣天氣導致產量參差不齊。

供應惡化導致泛歐交易所期貨價格在8月初升至6個月高點。價格飆升導致主要進口國阿爾及利亞取消了8月初的硬粒小麥招標。

義大利現在反而依賴進口來補充國內作物，部分企業正在轉向新的供應來源。土耳其出人意料地成為硬粒小麥出口國。

市場估計本季至今為止土耳其硬粒小麥出口銷量為30萬噸，其中大部分銷往義大利。

短期供應緩解也來自俄羅斯。根據歐盟進口數據，自7月以來，俄羅斯已向歐盟出口超過10萬噸小麥。