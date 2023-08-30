銀行業 被要求持有長期債券

矽谷銀行倒閉風波，讓美國金融監管機構祭出嚴格資本要求。（美聯社）

美國監管機構公布最新規定，迫使地區銀行發行債券 以在發生倒閉事件時更能保護大眾。這項新規定被稱為銀行的「生前遺囑」。

根據財政部 、貨幣監理署、Fed和聯邦存款保險公司(FDIC)發布的聯合通知，資產在1000億元以上的美國銀行將受到新要求的約束；它們必須持有相當水平的長期債務，以吸收政府扣押時的損失。

這些措施是在3月爆發地區銀行業危機後的因應之道。該危機最終導致3家機構倒閉，並損害了許多其他機構的獲利能力。

根據FDIC發布的情況說明書，在最新提案中，受影響的銀行業者必須將長期債務水平維持在平均總資產的3.5%或風險加權資產的6%以上，以較高者為準。監管機構表示，不鼓勵銀行持有其他同業的債務，以降低傳染風險。

這些機構承認，這些要求將給地區銀行帶來「適度更高的融資 成本」。在三大評級機構今年都下修一些銀行的信用評級後，這可能會增加銀行業的獲利壓力。

不過，監管機構指出，新規定一旦頒布，該行業將有3年調適期，而且許多銀行已經持有符合規定的債務。它們估計，地區銀行已經擁有其最終需要持有的債務的大約75%。

分析師關注債務水平要求，因為這是對銀行股東影響最大的變化。FDIC表示，提高債務水平的目的是，如果監管機構需要接管一家中型銀行，那麼在未投保的存款戶受到威脅之前，就有相當資本準備好吸收損失。

摩根史坦利分析師在最新研究報告中寫道，此舉將迫使一些銀行發行更多公司債券，或者用更昂貴的長期債務取代現有融資來源。這將進一步壓縮中型銀行的獲利率；這些銀行因融資成本上升而已經面臨壓力。估計整體產業的年度獲利可能會下降高達3.5%。

分析師表示，特別是有5家銀行可能需要籌集總計約120億元的新債務：Regions、M&T Bank、Citizens Financial、Northern Trust和Fifth Third Bancorp。