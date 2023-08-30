我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加房價中位數74.3萬 逼近高點

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

6月房價續漲 高房貸利率是隱憂

財經新聞組／綜合報導

由於需求繼續超過供應，6月美國房價連續第5個月上漲，使Fed與通膨的對抗變得更加複雜。

經季節性調整後，史坦普Case-Shiller全美綜合房價指數6月環比上漲0.7%；與上月0.7%增幅一致。僅較一年前的歷史高點低0.02個百分點。

衡量美國20個最大城市房價的指數6月也有所上漲，環比上漲0.9%，超過一般預期的0.8%漲幅。

史坦普道瓊指數總經理拉扎拉(Craig J. Lazzara)在聲明中表示，「2023年已過半，全美綜合房價指數上漲了4.7%，略高於35年來數據全年漲幅的中位數。」「我們了解到，市場的漲幅可能會因房貸利率上升或整體經濟疲軟而被削弱，但本月報告的廣度和力度與對未來結果的樂觀看法是一致的。」

與去年同期相比，6月全美住房指數持平，較上月0.4%的降幅回升。20大城指數未經季節調整後下降1.2%。

芝加哥、克利夫蘭和紐約再次成為6月20大城房價同比漲幅最高的城市，分別為4.2%、4.1%和3.4%。

CoreLogic首席經濟學家赫普(Selma Hepp)博士表示：「在整個疫情期間，房價上漲在中西部和新英格蘭等地房價相對可負擔且家庭移民波動較小的市場最為顯著。」「但市場現在正在追逐更昂貴的高價市場。」

房價指數採用重複銷售方法來計算房價增幅。該方法採用至少出售兩次的房產數據來更準確地計算每套房屋價值的變化，並以3個月移動平均值計算。

借貸成本在4、5月保持在6.5%以下之後，6月開始攀升，全月平均為6.71%，拖累了當月的房屋銷售。由於買家被高價嚇到，6月成屋和新屋銷量均下降。

房價 20大 新英格蘭

上一則

8月全面不振 9月也不樂觀

下一則

銀行業 被要求持有長期債券

延伸閱讀

7月JOLTS職缺數降至883萬個 寫逾兩年來最低

7月JOLTS職缺數降至883萬個 寫逾兩年來最低
美股早盤平盤波動後齊漲 費半指數漲最多

美股早盤平盤波動後齊漲 費半指數漲最多
翻轉8月跌勢 道指漲213點

翻轉8月跌勢 道指漲213點
史指未現連漲 險創危機新高

史指未現連漲 險創危機新高

熱門新聞

聯準會（Fed）主席鮑爾。圖／路透

別管鮑爾怎麼說 Fed升息可能已大功告成

2023-08-26 14:22
SK海力士深耕高頻寬記憶體（HBM）技術十年，近來在AI領域開花結果。（歐新社）

輝達的AI晶片少不了與它合作 這公司今年來已大漲近60%

2023-08-27 21:10
因輝達業績強於預期而引發的科技股漲勢十分短命，美股大幅下跌。路透

輝達旋風太過短命 道指大跌373點

2023-08-24 17:00
貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，中國主導稀土市場，將讓美國的供應鏈脆弱不堪。（路透）

貿易代表戴琪：中國主宰稀土市場 讓美供應鏈脆弱

2023-08-27 07:28
巴菲特看空市場，投資人陷入不安。 （美聯社）

股神巴菲特、大賣空本尊皆看空市場 投資人揣揣不安

2023-08-28 08:28
「女股神」方舟投資創辦人伍德。(路透)

女股神為何拋售Nvidia？伍德：AI最大商機在軟體非硬體

2023-08-25 12:37

超人氣

更多 >
齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑

齊太磊被控謀殺副教授嚴資杰 不得交保 最高判處死刑
廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養

廚房流理檯面 專家一致同意這個材質最易保養
50多歲的美國人 401（k）有多少錢？

50多歲的美國人 401（k）有多少錢？
入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢
齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物

齊太磊曾推文埋怨研究計畫領導 警方仍在校園搜索證物