6月房價續漲 高房貸利率是隱憂

由於需求繼續超過供應，6月美國房價 連續第5個月上漲，使Fed與通膨的對抗變得更加複雜。

經季節性調整後，史坦普Case-Shiller全美綜合房價指數6月環比上漲0.7%；與上月0.7%增幅一致。僅較一年前的歷史高點低0.02個百分點。

衡量美國20個最大城市房價的指數6月也有所上漲，環比上漲0.9%，超過一般預期的0.8%漲幅。

史坦普道瓊指數總經理拉扎拉(Craig J. Lazzara)在聲明中表示，「2023年已過半，全美綜合房價指數上漲了4.7%，略高於35年來數據全年漲幅的中位數。」「我們了解到，市場的漲幅可能會因房貸利率上升或整體經濟疲軟而被削弱，但本月報告的廣度和力度與對未來結果的樂觀看法是一致的。」

與去年同期相比，6月全美住房指數持平，較上月0.4%的降幅回升。20大 城指數未經季節調整後下降1.2%。

芝加哥、克利夫蘭和紐約再次成為6月20大城房價同比漲幅最高的城市，分別為4.2%、4.1%和3.4%。

CoreLogic首席經濟學家赫普(Selma Hepp)博士表示：「在整個疫情期間，房價上漲在中西部和新英格蘭 等地房價相對可負擔且家庭移民波動較小的市場最為顯著。」「但市場現在正在追逐更昂貴的高價市場。」

房價指數採用重複銷售方法來計算房價增幅。該方法採用至少出售兩次的房產數據來更準確地計算每套房屋價值的變化，並以3個月移動平均值計算。

借貸成本在4、5月保持在6.5%以下之後，6月開始攀升，全月平均為6.71%，拖累了當月的房屋銷售。由於買家被高價嚇到，6月成屋和新屋銷量均下降。