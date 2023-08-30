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南加房價中位數74.3萬 逼近高點

展示城市衰敗、毒品交易…金山官員組「末日團」挨批請辭

科技重獲青睞 那指上揚逾1%

財經新聞組／綜合報導

那斯達克綜合指數上漲逾1%，投資人在市場艱難的8月最後幾個交易日紛紛湧回科技股。

那指上漲238.63點或1.74%收1萬3943.76點。史坦普500指數上漲64.32點或1.45%收4497.63點；道瓊工業平均指數上漲292.69點或0.85%收3萬4852.67點。

晶片製造商輝達領漲科技股，上揚4.16%。Meta Platforms、特斯拉、蘋果和微軟的股價均走高。美國最新經濟數據發布後，科技業似乎因債券殖利率下降而受到提振。

花旗調升AT&T股票評級並認為這家電信巨頭將有能力支付巨額股利後，股價上漲3.94%。其他方面，百思買(Best Buy)上季獲利優於預期，股價上漲3.86%。

由於消費者信心數據低於預期，只有106.1，2年期國債殖利率下跌超過16個基點。《道瓊》調查的經濟學家預測數為116。其他數據方面，最新的職位空缺和勞動力流動率調查顯示，7月空缺職位數量下降，這是經濟降溫的另一個跡象。

8月交易僅剩3個交易日，道指本月將下跌2.8%。史指和那指預計將分別下跌2.4%和3.1%。

今年以來，Salesforce股價因人工智慧(AI)驅動而蓬勃發展，摩根大通將其從首選股票名單中刪除。雖仍認為估值有上升空間，但其優異表現和其他低迷指標可能會在短期內拖累該股。

殖利率 股票 道瓊

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