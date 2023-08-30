8月全面不振 9月也不樂觀

經過今年火爆開局後，美股在8月出現下滑。而歷史證明，投資 人在9月也可能難以站穩腳跟。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，從歷史上看，9月史坦普500指數的月回報率為-0.73%，是1945年以來最差的單月平均回報率。

根據數據，自1945年以來，史指在9月上漲的時間不到一半；而那斯達克 指數自1971年以來平均表現最差的月份也是9月。

史托佛在報告中寫道：「根據9月記錄，我們提醒投資人為未來一個月史指和那指可能出現令人失望的結果做好準備。」

針對8月走勢，Carson Group首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)指出，8月前走勢越好，股市在這個夏季最後一個月的表現就越差。

他表示，9月出現一些疲軟也是「很合理的」，「9月不會出現崩盤，絕對不會的。但可能正在接近低點，其間出現的一些波濤洶湧的挫敗感是正常的。話雖如此，你可能會認為小小的拉回是正常的，尤其是那些AI風潮，而且今年上半年仍有令人難以置信的漲幅。」

根據CME的FedWatch工具，市場目前預計Fed在9月會議上升息 的可能性接近20%；在11月底會議上升息的可能性為51%。

史托佛表示：「由於9月20日聯邦公開市場委員會(FOMC)會議之前存在不確定性，這可能會帶來足夠的擔憂和不確定性，導致市場停滯不前。」

不過，9月的回跌並不一定意味著股市在2023年結束時會遭遇挫折。

德垂克認為Fed已經結束升息，經濟將保持韌性，這兩者都是今年底前的牛市關鍵。

他說，「從歷史上看，第4季表現向來強勁。」「什麼會是推動主力？我們認為是經濟，而且不會看到衰退；一旦度過季節性時期，第4季可能會相當強勁，不排除股市會創下新高。」