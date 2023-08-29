Nvidia變便宜了？前瞻本益比降到八個月來最低
自從輝達（Nvidia）上周公布亮麗財報以來，分析師不斷調高預期，使得這家全球最有價值晶片製造商的前瞻本益心處於八個月來最低水準。
輝達股價周一上漲近2%至468美元，距上周三下跌近1%，當時該公司本季營收展望遠超預期，因為AI榮景刺激市場對輝達晶片的需求。
根據路孚特（Refinitiv）數據，按照這個價格，輝達股價相當於未來12個月預期獲利的33倍左右，是2022年12月以來最低，遠遠不如一周前的前瞻本益比是46倍。
輝達股價今年上漲兩倍多，原因是其頂級處理器的需求飆升，這些處理器用於為生成式AI技術提供支持，以便能像人類一樣讀寫。
本益比有助投資人衡量公司價值，但依賴分析師對未來獲利的估計存有不確定性。
貝爾德（Baird）投資策略分析師Ross Mayfield警告：「任何時候，對非常新的市場和非常不確定的經濟環境來估計前瞻性事物，我認為至少該有所保留。」
Benchmark Research分析師Cody Acree給予輝達「買進」的評級，但指出該公司仰賴也同時為蘋果和其他大客戶供應晶片的台積電，認為產能不足可能是輝達無法儘可能多地銷售高端產品的一個因素。
Acree：「問題不僅在於需求，而是他們實際能夠交付的東西。」
市值1.14兆美元的輝達上周發布財報還說要回購250億美元股票，這表明執行長黃仁勳認為，儘管今年來大漲 220%，這些股票仍被低估。
根據路孚特數據，財報發布後，分析師平均預期，輝達在截至2024年1月的財年度，營收可達530 美元，幾乎是前一年的兩倍。該公司同年度淨利預計將增至五倍到220億美元以上，然後再下一年衝上350億美元。
上一則
FB留言