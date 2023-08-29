Nvidia變便宜了？前瞻本益比降到八個月來最低

AI龍頭輝達（Nvidia）的前瞻本益比降至八個月來最低。（路透）

自從輝達 （Nvidia）上周公布亮麗財報以來，分析師不斷調高預期，使得這家全球最有價值晶片 製造商的前瞻本益心處於八個月來最低水準。

輝達股價周一上漲近2%至468美元，距上周三下跌近1%，當時該公司本季營收展望遠超預期，因為AI榮景刺激市場對輝達晶片的需求。

根據路孚特（Refinitiv）數據，按照這個價格，輝達股價相當於未來12個月預期獲利的33倍左右，是2022年12月以來最低，遠遠不如一周前的前瞻本益比是46倍。

輝達股價今年上漲兩倍多，原因是其頂級處理器的需求飆升，這些處理器用於為生成式AI技術提供支持，以便能像人類一樣讀寫。

本益比有助投資 人衡量公司價值，但依賴分析師對未來獲利的估計存有不確定性。

貝爾德（Baird）投資策略分析師Ross Mayfield警告：「任何時候，對非常新的市場和非常不確定的經濟環境來估計前瞻性事物，我認為至少該有所保留。」

Benchmark Research分析師Cody Acree給予輝達「買進」的評級，但指出該公司仰賴也同時為蘋果和其他大客戶供應晶片的台積電，認為產能不足可能是輝達無法儘可能多地銷售高端產品的一個因素。

Acree：「問題不僅在於需求，而是他們實際能夠交付的東西。」

市值1.14兆美元的輝達上周發布財報還說要回購250億美元股票，這表明執行長黃仁勳認為，儘管今年來大漲 220%，這些股票仍被低估。

根據路孚特數據，財報發布後，分析師平均預期，輝達在截至2024年1月的財年度，營收可達530 美元，幾乎是前一年的兩倍。該公司同年度淨利預計將增至五倍到220億美元以上，然後再下一年衝上350億美元。