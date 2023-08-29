特斯拉 將面對自駕致死訴訟

特斯拉將在法庭上自我辯護有關其自動駕駛儀駕駛人助理功能故障導致死亡的控訴；這可能是對CEO馬斯克(Elon Musk)堅持該技術的重大考驗。特斯拉在9月的加州 和10月的佛州審判中面臨的風險很高，因為這是今年和明年與自動駕駛功能相關的一系列審判中的第一回，而且有人死亡。

中概股億邦國際業績大縮水

中概股億邦國際2023財年前6個月總營收409萬元，比2022年同期的2506萬元大減83.69%；毛利99萬元，遠低於2022年同期的毛利1424萬元；不過淨虧損838萬元，也低於2022年同期的淨虧損1092萬元。來自產品的銷售為114.64萬元，較去年同期的2505.96萬元下降95.24%。

丹納赫57億元收購Abcam

丹納赫公司(Danaher Corp)將收購醫療設備供應商Abcam Plc，加上債務的交易價值57億元，以擴大其生物醫學 服務組合。丹納赫將支付每股24元現金，較Abcam最後收盤價溢價2.7%。丹納赫是全球最大診斷工具供應商之一，收購Abcam有助丹納赫贏得一些客戶更多、更大的合同。

IHOP全美菜單首見餅乾

IHOP有史以來第一次在全美提供餅乾菜單。這家以鬆餅聞名的Dine Brands連鎖店在新冠疫情初期將菜單削減了三分之一，之後已將業務擴展到墨西哥捲餅到鹹味薄餅等不同類別。新菜單主要側重於在午餐和晚餐時段吸引食客，並吸引更多外賣訂單。

標普全球移動下修新車銷量

標普全球移動(S&P Global Mobility)表示，由於勞工合約談判和利率上升，美國輕型汽車銷售預計8月將保持穩定，但已顯示出放緩的早期跡象。根據報告，8月輕型汽車新車銷量預計為134萬輛，同比成長18%；但將美國新輕型汽車的年度銷量預測從7月的1570萬輛下修至1520萬輛。

Fuelcell將延長碳捕捉協議

FuelCell Energy將把與埃克森美孚旗下子公司的碳捕獲聯合開發協議延長至明年3月31日。該協議效期將於8月31日截止，埃克森美孚的研究成本將從6000萬元增加到6700萬元。雙方2019年首次簽署協議，FuelCell一直在開發碳酸鹽燃料電池，以減少工業和電力來源的二氧化碳排放。