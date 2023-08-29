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iPhone 14 Pro Max上半年最暢銷

財經新聞組／綜合報導

根據研究公司Omdia的數據，iPhone 14是今年上半年出貨量最多的智慧手機，反映出消費者購買習慣從中低端手機轉向最高端設備。

1至6月期間，蘋果iPhone 14 Pro Max的出貨量為2650萬支，是出貨量最高的機型；而iPhone 14 Pro的出貨量為2100萬支。

Omdia的「智能手機型號市場追蹤：2Q23」報告分析不同型號手機的銷售情況。

蘋果包攬了所有4款銷量最高的機型；iPhone 14以1650萬支的銷量位居第三，iPhone13的銷量為1550萬支。

iPhone 13是去年市場上最暢銷的設備，代表消費者仍在購買旗艦設備，但購買的是入門級而不是高階款。

今年，科技巨頭蘋果智慧手機系列中最昂貴的iPhone 14 Pro Max反而奪得冠軍。它反映出消費者越來越追求市場的更高階產品。

過去幾年手機並沒有發生太大的變化，製造商一直選擇對其設備進行更多的升級，重點是相機和更強大的晶片。這導致消費者對智慧手機更新普遍無感。

蘋果、三星小米等公司的高端手機售價高達1000元以上，這也讓人們對旗艦手機望而卻步。為此，消費者持有設備更久，直到覺得自己需要更換手機、通常是手機壞掉時。

但人們更願意為該系列中公司最昂貴的設備支付高額費用，因為希望擁有市場上最好的功能。

三星Galaxy A14是上半年第五暢銷手機，出貨量為1240萬支。

這家南韓科技巨頭當前系列中的頂級機型Galaxy S23 Ultra以960萬支的出貨量排名第六。

這些數字是消費者對智慧手機信心的重要指標，特別是在蘋果公司即將在秋季推出新款iPhone 15之際。

Omdia預計蘋果今年iPhone的整體出貨量將持平或略有下降。然而「由於對高端型號的強勁需求」，Pro和Pro Max型號預計將繼續成長。

iPhone 三星 小米

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