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翻轉8月跌勢 道指漲213點

財經新聞組／綜合報導

美股收漲，拉開8月最後一個交易周的序幕，華爾街希望在一個月的跌勢中收復失地。

道瓊工業平均指數上漲213.08點或0.62%收3萬4559.98點。史坦普500指數上漲27.6點或0.63%至4433.31點；那斯達克綜合指數上漲114.48點或0.84%收1萬3705.13點。8月這三大指數都下跌，其中史指下跌3.4%，那指和道指分別下跌約4.5%和2.8%。

Meta和蘋果小幅走高，而輝達則上漲1.78%。電動車巨頭特斯拉小幅上漲0.01%。

科技股試圖在8月底重新站穩腳跟。史指資訊科技類股本月下跌4.6%。

除科​​技業外，《彭博》報導，3M已準備好就部分耳塞存在缺陷提起的訴訟達成和解，3M上漲5.19%。

股指反彈範圍很廣：史指11個類股中有10個上漲。只有公用事業股小跌0.04%。

在Fed主席鮑爾發表最新言論後，股市逆勢上漲。鮑爾25日指出經濟持續成長和消費支出強勁的一些跡象，但表示Fed難進一步升息方面將「謹慎行事」。

線上二手車公司Carvana上漲9.75%，文件顯示大股東加西亞二世(Ernest Garcia II)買進約250萬股；他的兒子加西亞三世(Ernest Garcia III)是Carvana的CEO。該股今年暴漲近850%。本月初Carvana分享了優於預期的第3季財測。

鮑爾 特斯拉 華爾街

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