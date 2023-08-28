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長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

美股秋季走勢 蒙上陰影

編譯任中原／綜合報導
市場預期美國利率將維持更高更久，加上美國公債殖利率大幅上升，已使美股秋季走勢蒙上陰影。（美聯社）
市場預期美國利率將維持更高更久，加上美國公債殖利率大幅上升，已使美股秋季走勢蒙上陰影。（美聯社）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在傑克森洞年會的演說，促使市場預期美國利率將維持更高更久，加上美國公債殖利率大幅上升，已使美股秋季（9-11月）走勢蒙上陰影，尤其9月向來是美股全年表現最弱的一個月，今年還碰上美國聯邦政府局部關門、學生貸款恢復償還的威脅。

鮑爾表示通膨仍然太高，不排除必要時再度升息，在可預測的未來利率仍將維持高檔。這將使舉債成本居高不下，投資人將企業未來盈餘的折現價值大打折扣，從而對股市造成壓力。

利率期貨市場顯示，投資人益發預期利率將在較高的水位持續更久，交易商25日預期今年內再次升息的機率為54%，高於一周前的32%，投資人預期Fed將在明年6月會降息的機率也從前周的83%，降到62%。

投資人聚焦於31日將公布的7月個人消費支出（PCE）平減指數，以及9月1日發布的8月就業報告，預測股市的下一步動向。美國8月非農就業人料將增加近17萬人，失業率維持在歷史低點的3.5%，就業成長再度降溫，工資增幅也趨緩，降低Fed再次升息的迫切性，但卻也不太可能在短期降息。

時序將進入9月，CFRA的資料顯示顯示，1945年來，標普500指數平均在9月下跌0.7%，為一年中表現最差的一個月。今年還有美國兩黨對支出法案的爭執，若未能在9月30日前達成協議，聯邦政府可能局部關門。高盛上周指出，美國政府關門每延續一周，會直接敲掉美國經濟成長率約0.15個百分點。

投資人也關注美國規模約820億美元的學貸10月起須償還後的發展，這可能衝擊年底購物旺季前的消費者支出。

美股8月已陷入困境，主因人工智慧（AI）行情降溫，AI熱潮及經濟信心升高已帶動股市今年來大漲，因此一旦利空來襲，股市將更為脆弱。而且美國經濟持續強韌，政府擴大發債，加上預期Fed將維持高利率，已使美債殖利率升到十多年來高點。公債殖利升高，通常會使股市的吸引力下降。

投資機構強調，美國10年期公債殖利率上周衝高到4.339%，遠高於7月底的3.956%，實質殖利率更升到2%，達2009年來高點，降低投資人買進股票的意願。

FactSet機構的數據顯示，目前標普500大企業未來12個月的預估本益比為18.6倍，高於年初時的16.6倍，也比20年來的平均水準15.8倍更高出許多。當實質殖利率上升到2%時，19倍的股價本益比顯然偏高。

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