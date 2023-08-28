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能源巨擘碳封存 德州圈地

編譯陳律安／綜合報導
因應減碳趨勢和目標，美國能源巨擘紛紛投入巨資，租賃用於碳封存的土地，在德州掀起圈地潮。（美聯社）
因應減碳趨勢和目標，美國能源巨擘紛紛投入巨資，租賃用於碳封存的土地，在德州掀起圈地潮。（美聯社）

為因應減碳趨勢和目標，美國能源巨擘紛紛投入巨資，租賃用於碳封存的土地，在德州掀起「圈地潮」，只是業者看中的並非傳統土地的價值，而是土地下方的空間。

西方石油公司（Occidental Petroleum）的仲介去年到杜加特位於休士頓東部的農場時，開出高價碼想承租杜加特和他鄰居的農場，要在土地下方滿布多孔岩石的地底封存二氧化碳，當時杜加特還以為是詐騙。

後來雪佛龍也派人來，開出更高的價格，最後取得了杜加特土地的承租權，杜加特說，「我其實不太懂他們做的事」，「但許多油氣產業的人對這感興趣，這很明顯」。

康菲石油和埃克斯美孚也傳出在附近找地，能源業者的土地爭奪戰因而打響。

這些石油巨擘所做的事，就是碳封存：壓縮二氧化碳這種暖化氣體並注入地下深處，使其脫離大氣循環。最積極探索這項技術的業者包括化石燃料業者，因為把二氧化碳注入日漸枯竭的油田，幾十年來一直能有效提高產量。

美國去年通過對碳捕集與碳封存實施巨額補貼，刺激一些全球能源巨擘和新創公司悄悄投入地底的爭奪戰。

多數企業的注意力迄今主要集中在德州Corpus Christi和紐奧良之間長約600英里的墨西哥灣沿岸，當地的地質構造正好適合在地下封存二氧化碳，而且現有的管道網絡也能把排碳設施所排放的二氧化碳，注入岩層孔隙。

產業高管透露，企業租地目前支付的簽約紅利獎金介於每畝地幾百~1,000美元，可能還有年費和一定比率的使用費，現在先為未來可能注入的每噸二氧化碳，支付4美元以上的使用費。

國際能源總署（IEA）估算，若全球想在本世紀末以前，避免危險的溫度升幅，須在2050年前每年封存逾50億噸二氧化碳。

批評者認為，碳封存只是權宜之計，讓企業迴避更艱難的去碳措施，許多支持者也認為，碳封存的成本太高，不符合商業邏輯。

石油 德州 減碳

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